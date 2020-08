Αθλητικά

ΑΕΚ: Στην Αθήνα ο Ανσαριφάρντ

Όπως όλα δείχνουν θα αποτελέσει την 5η μεταγραφή της ΑΕΚ για τη νέα σεζόν.

Στην Αθήνα βρίσκεται ο Καρίμ Ανσαριφάρντ που όπως όλα δείχνουν θα αποτελέσει την 5η μεταγραφή της ΑΕΚ για τη σεζόν 2020/21. Ο Ιρανός επιθετικός με θητεία στον Πανιώνιο και τον Ολυμπιακό είναι 30 ετών και προορίζεται για back up του Νέλσον Ολιβέιρα στη γραμμή κρούσης της Ένωσης.



Την Τρίτη θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και εάν όλα πάνε καλά θα υπογράψει συμβόλαιο, πιθανότατα για δύο (ίσως και για τρία) χρόνια.

Ο Ανσαριφάρντ είχε έλθει για πρώτη φορά στην Ελλάδα για τον Πανιώνιο το καλοκαίρι του 2015, προερχόμενος από την Ισπανία και την Οσασούνα. Tον Ιανουάριο του 2017 πήγε στον Ολυμπιακό όπου έμεινε για 1,5 χρόνο, παντρεύτηκε με Ελληνίδα και το Νοέμβριο του 2018 μετακόμισε στο Νότιγχαμ για να αγωνιστεί στη Φόρεστ για λίγους μήνες. Από τον Ιούλιο του 2019 έπαιζε στο Κατάρ και την Αλ Σαλίγια.