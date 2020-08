Πολιτική

“Πέρασε” από τη Βουλή η συμφωνία ΑΟΖ με την Ιταλία

Την Πέμπτη η ονομαστική ψηφοφορία για το επίμαχο άρθρο της συμφωνίας με την Αίγυπτο.

Με ενισχυμένη πλειοψηφία υπερψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων, η συμφωνία για τον καθορισμό των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών Ελλάδας - Ιταλίας.

Tο μεσημέρι της Πέμπτης, ακολουθεί η διεξαγωγή της ονομαστικής ψηφοφορίας για την κύρωση της συμφωνίας καθορισμού ΑΟΖ με την Αίγυπτο, που έχει ζητήσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το άρθρο 2 που αφορά τις οριοθετήσεις των περιοχών.

Υπέρ της κύρωσης της συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας για την οριοθέτηση των αντίστοιχων θαλασσίων ζωνών τους, τάχθηκαν επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου, η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, ενώ με διαφορετικό σκεπτικό καταψήφισαν το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και το ΜέΡΑ25.

Η διεξαγωγή της ονομαστικής ψηφοφορίας που έθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ στο άρθρο της συμφωνίας μεταξύ των κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, για την οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ των δύο κρατών, θα ξεκινήσει στις 3 το μεσημέρι και θα ολοκληρωθεί γύρω στις 8 το απόγευμα, καθώς οι βουλευτές θα προσέρχονται ανά ομάδες των 100 βουλευτών για να ψηφίσουν, εξ αιτίας της επαναφοράς στις συνεδριάσεις της Βουλής, των αυξημένων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση του covid 19.

Η συμφωνία με την Αίγυπτο επί της αρχής και των άρθρων - πλην αυτού που έχει τεθεί σε ονομαστική ψηφοφορία - υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την ΝΔ και το ΚΙΝΑΛ, ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε «παρών», ενώ καταψήφισαν το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και το ΜέΡΑ25.

Προηγήθηκε έντονη συζήτηση με τους πολιτικούς αρχηγούς να διασταυρώνουν τα ξίφη τους.

O πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης προς δυσμάς στα 12 μίλια και ζήτησε από τον ΣΥΡΙΖΑ να επανεκτιμήσει τη στάση του, μετά το αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για την ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία, «ώστε αύριο ο υπουργός Εξωτερικών να συμμετάσχει στη σύνοδο των Ευρωπαίων υπουργών με ψηφισμένες τις συνθήκες, επικαλούμενος λόγους ξεκάθαρης εθνικής γραμμής».

Από την πλευρά του, ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, αιτιολόγσε το "παρών" του ΣΥΡΙΖΑ κι επανέλαβε το αίτημα για σύγκληση του συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών.

«Το Κίνημα Αλλαγής θα ψηφίσει την συμφωνία με την Αίγυπτο ως αναγκαστική επιλογή επειδή έχει προηγηθεί το παράνομο τουρκολυβικό Σύμφωνο», τόνισε η Φώφη Γεννηματά.

Οι δύο συμφωνίες «ανοίγουν τους δρόμους της αβύσσου όντας ενταγμένες στις επικίνδυνες επιδιώξεις των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ε.Ε. σε ολόκληρη την περιοχή. Μέρος αυτών των επιδιώξεων είναι και η συνεκμετάλλευση των θαλάσσιων ζωνών της Ανατολικής Μεσογείου, του Αιγαίου και η επιβολή διχοτομικής λύσης στο Κυπριακό», σημείωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Η τακτική της κυβέρνησης νομοτελειακά φέρνει διμερή διάλογο που θα οδηγήσει στην βέβαιη συνθηκολόγηση, είτε μετά από θερμό επεισόδιο, είτε χωρίς θερμό επεισόδιο», εκτίμησε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης.

«Μερική επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια προς δυσμάς. Μερικώς και αυτό. Καταλαβαίνετε τι κάνετε; Ανοίγετε μια κερκόπορτα. Ανακηρύσσετε ΑΟΖ στην δύση αλλά στο Αιγαίο δεν κάνετε τίποτα γιατί φοβάστε. Υψώνετε φοβική σημαία απέναντι στην Τουρκία», τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.