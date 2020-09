Αθλητικά

Κρούσμα κορονοϊού στην εθνική Ελπίδων

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Θετικό δείγμα κορονοϊού σε μέλος της αποστολής της εθνικής Ελπίδων, όπως γνωστοποιησε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ). Το μέλος της αποστολής που βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό αποχώρησε αμέσως από το ξενοδοχείο όπου έχει καταλύσει η αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Η προετοιμασία θα συνεχιστεί, ενώ αύριο Τετάρτη , όλα τα μέλη της αποστολής θα υποβληθουν εκ νέου σε τεστ για κορονοϊό.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ενημερώθηκε σήμερα για την ύπαρξη θετικού δείγματος Covid-19 στα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν απο την εξουσιοδοτημένη απο την UEFA ιατρική υπηρεσία μεταξύ των μελών της αποστολής της Εθνικής ομάδας των Ελπίδων, η οποία προετοιμάζεται για τους αγώνες με την Κροατία και το Σαν Μαρίνο.

Ακολουθείται το υγειονομικό πρωτόκολλο της UEFA (UEFA return to play protocol) και ενημερώθηκαν αμέσως ο ΕΟΔΥ και η υγειονομική επιτροπή της ΓΓΑ.

Το μέλος της αποστολής που είχε θετικό δείγμα αποχώρησε αμέσως από το ξενοδοχείο, ενώ η προετοιμασία της Ελληνικής ομάδας συνεχίζεται και αύριο τα μέλη της αποστολής θα υποβληθούν σε νέο τεστ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πρωτόκολλο της UEFA».