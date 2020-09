Αθλητικά

Ολλανδία: ντεμπούτο με χατ – τρικ ο Γιακουμάκης

Ο μέχρι πρότινος επιθετικός της ΑΕΚ έκανε ονειρεμένη πρεμιέρα στο πρωτάθλημα Ολλανδίας.

Ονειρεμένο ντεμπούτο έκανε με τη φανέλα της Φένλο ο Γιώργος Γιακουμάκης. Ο μέχρι πρότινος επιθετικός της ΑΕΚ πέτυχε χατ-τρικ στην πρεμιέρα του ολλανδικού πρωταθλήματος, οδηγώντας την ομάδα του σε εκτός έδρας νίκη με 5-3 επί της Έμεν.

Ο 26χρονος σέντερ-φορ ανέλαβε... δράση στο β΄ ημίχρονο, αμέσως αφότου ο Κόλαρ έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων (2-0) στη γηπεδούχο ομάδα. Σκόραρε στο 50΄ με κοντινή προβολή, στο 65΄ με πέναλτι και στο 72΄ με εξαιρετική λόμπα από δύσκολη θέση, ανατρέποντας πλήρως την κατάσταση.

Αργότερα η Έμεν ισοφάρισε σε 3-3, αλλά με γκολ στο 90΄ και στις καθυστερήσεις (ο Γιακουμάκης είχε αντικατασταθεί στο 87΄) η Φένλο πήρε τελικά τη νίκη.