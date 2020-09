Κόσμος

Αναστασιάδης: δεν είναι αυτοσκοπός οι κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας

Τι είπε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, για το σενάριο να επιβληθούν κυρώσεις στην Άγκυρα, αλλά σε μεταγενέστερο χρόνο.

«Θα επιδιώξουμε να διασωθεί η αξιοπιστία και η αξιοπρέπεια τόσο της Ευρώπης, όσο και των Ευρωπαίων πολιτών της Κύπρου κατά το επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

Ερωτηθείς αν εκτιμά πως είναι κρίσιμο το προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες και αν έχουν διαφοροποιηθεί οι συνθήκες, ο κ. Αναστασιάδης είπε ότι «δεν έχει διαφοροποιηθεί οτιδήποτε. Αυτό που θα επιδιώξουμε είναι να διασωθεί η αξιοπιστία και η αξιοπρέπεια τόσο της Ευρώπης όσο και των Ευρωπαίων πολιτών της Κύπρου».

Ερωτηθείς αν θα ζητηθούν κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας για να δώσει και τη συγκατάθεσή της η Κύπρος για κυρώσεις για τη Λευκορωσία, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε ότι δεν είναι αυτοσκοπός οι κυρώσεις. Αυτοσκοπός είναι να ανταποκρίνονται προς τις αρχές και αξίες της ΕΕ οι υποχρεώσεις της Τουρκίας ως υποψήφιας προς ένταξη χώρας και αυτό πρέπει επιτέλους να επικρατήσει.

Σε ερώτηση αν είναι σε γνώση της Λευκωσίας κάποιες φόρμουλες που επεξεργάζεται η Προεδρία της ΕΕ, όπως να επιβληθούν κυρώσεις προς την Τουρκία αλλά να επιβληθεί σε μεταγενέστερο στάδιο αν δεν συμμορφωθεί, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι «δεν γνωρίζω κάτι ανάλογο».