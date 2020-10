Πολιτική

Σύνοδος Κορυφής: Διμερείς επαφές του Σαρλ Μισέλ

Συνάντηση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής.

Στις 15:00 ( ώρα Βρυξελλών) αναμένεται να ξεκινήσει η ειδική Σύνοδος Κορυφής, όπου θα τεθεί το ζήτημα της Ανατολικής Μεσογείου και της τουρκικής παραβατικότητας.

Διμερείς επαφές ξεκίνησε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Ήδη είναι σε εξέλιξη η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Συνόδου Κορυφής

Στη συζήτηση δίνεται έμφαση «στις ευρωτουρκικές σχέσεις» καθώς και «στην προσπάθεια διαμόρφωσης ενιαίας φωνής της ΕΕ απέναντι σε έναν σημαντικό εταίρο για την Ευρώπη όπως η Τουρκία, ο οποίος όμως με τις ενέργειές του δείχνει να απομακρύνεται από τη Δύση» αναφέρουν πηγές.

Εν συνεχεία ο Έλληνας πρωθυπουργός θα έχει συνομιλίες με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Στο τραπέζι της διήμερης Συνόδου Κορυφής θα τεθούν οι σχέσεις της ΕΕ με την Κίνα, η πανδημία, η υπόθεση Ναβάλνι, η Λευκορωσία, η κλιμάκωση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, η ενιαία αγορά και το Μπρέξιτ. Το ζήτημα της Ανατολικής Μεσογείου θα συζητηθεί την πρώτη ημέρα κατά τη διάρκεια του δείπνου, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην επιστολή πρόσκλησης που απέστειλε στους 27 ηγέτες των κρατών-μελών.

«Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε χώρο για εποικοδομητικό διάλογο με την Τουρκία για την επίτευξη σταθερότητας και ασφάλειας σε ολόκληρη την περιοχή και να διασφαλίσουμε τον πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Αυτό θα είναι δυνατό μόνο εάν η Τουρκία δεσμευτεί εποικοδομητικά. Όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι για να υπερασπιστούν τα νόμιμα συμφέροντα της ΕΕ και των κρατών μελών της», ανέφερε στην επιστολή του ο κ. Μισέλ.

Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα συμμετάσχει μόνο στην πρώτη ημέρα της Συνόδου, ενώ την Παρασκευή θα εκπροσωπηθεί από την 'Αγκελα Μέρκελ.