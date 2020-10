Πολιτική

“Θρίλερ” στη Σύνοδο Κορυφής για την Τουρκία

Μπλόκαρε η Ελλάδα το πρώτο προσχέδιο. Αποφασισμένος ο Πρωθυπουργός, ξεκαθάρισε πως δεν μπορεί να γίνει πλέον ανεκτή η προκλητικότητα της Τουρκίας.

Σε “θρίλερ για γερά νεύρα” εξελίσσεται η Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες, καθώς η Ελλάδα μπλόκαρε το πρώτο προσχέδιο που παρουσιάστηκε επειδή δεν είχε σαφή αναφορά στις τουρκικές προκλήσεις και ενδεχόμενες κυρώσεις σε βάρος της Άγκυρας.

Όπως μεταδίδει η απεσταλμένη του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Στεφανία Μουρελάτου, η ελληνική πλευρά θέλει περισσότερες διορθώσεις, γιατί βλέπει “πολύ καρότο και λίγο μαστίγιο” για την Τουρκία. Το προσχέδιο επαναλαμβάνει αλληλεγγύη προς Ελλάδα και Κύπρο, ζητά να σταματήσουν οι τουρκικές γεωτρήσεις και σημειώνει ότι αν καταγραφούν θετικές ενέργειες στην ανατολική Μεσόγειο, το συμβούλιο θα εγκαινιάσει μια θετική ατζέντα.

Ακολούθησε εξαμερής συνάντηση, του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, της Γερμανίδας Καγκελαρίου Άγκελα Μέρκελ, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, της Προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, του Προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και του Προέδρου της Κύπρου Νίκου Αναστασιάδη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, επιβεβαίωσε πως η ελληνική πλευρά μπλόκαρε το προσχέδιο, καθώς υπήρχαν ενστάσεις σε ό,τι αφορά το μήνυμα αποφασιστικότητας που θα πρέπει να σταλεί προς την Τουρκία. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Πέτσας εξήγησε πως δεν ήταν ισορροπημένο, επισημαίνοντας τέσσερις πυλώνες: «ο πρώτος είναι φυσικά η έμπρακτη αλληλεγγύη απέναντι στην Ελλάδα και στην Κύπρο έναντι της τουρκικής προκλητικότητας. Ο δεύτερος πυλώνας έχει να κάνει με την ΕΕ να καλεί την Τουρκία να σταματήσει αμέσως κάθε παράνομη εξορυκτική δραστηριότητα στην κυπριακή ΑΟΖ και φυσικά να τερματίσει τις υπόλοιπες προκλητικές τις ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι άλλοι δύο πυλώνες είναι αλληλένδετοι κι έχουν να κάνουν με το “καρότο”, όταν η Τουρκία επιδείξει με συνέπεια και συνέχεια ότι εννοεί την αποκλιμάκωση δηλαδή οποιαδήποτε βοήθεια μπορεί να παρασχεθεί στην Τουρκία στο πλαίσιο αυτό. Και το τελευταίο, είναι το “μαστίγιο” αν δεν δείξει η Τουρκία τη διάθεση έμπρακτης αποκλιμάκωσης επαναλαμβάνω, με συνέπεια και συνέχεια», τόνισε.

Συγκεκριμένα το προσχέδιο που διέρρευσε αναφέρει: «Υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούνται εποικοδομητικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση θεμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο οι ηγέτες της ΕΕ συμφωνούν να δρομολογήσουν μια θετική πολιτική ατζέντα ΕΕ-Τουρκίας με ιδιαίτερη έμφαση στον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης και στη διευκόλυνση του εμπορίου καθώς και συνεργασία σε θέματα μετανάστευσης σύμφωνα με τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας για το 2016.

Το σχέδιο αναφέρει επίσης μια «πολυμερή διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο» και αναθέτει στον ανώτατο διπλωμάτη της ΕΕ Josep Borrell να επεξεργαστεί τις λεπτομέρειες. Το κείμενο «χαιρετίζει επίσης τα πρόσφατα βήματα οικοδόμησης εμπιστοσύνης από την Ελλάδα και την Τουρκία».

«Η τουρκική προκλητικότητα, είτε αυτή εκδηλώνεται μέσα από μονομερείς ενέργειες είτε εκδηλώνεται μέσα από μία ακραία ρητορική, δεν μπορεί να γίνει άλλο ανεκτή», είχε ξεκαθαρίσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: «Έχει έρθει η ώρα η Ευρώπη να συζητήσει με θάρρος και με ειλικρίνεια τι είδους σχέση θέλει πραγματικά να έχει με την Τουρκία. Ένα είναι βέβαιο. Η τουρκική προκλητικότητα, είτε αυτή εκδηλώνεται μέσα από μονομερείς ενέργειες είτε εκδηλώνεται μέσα από μία ακραία ρητορική δεν μπορεί να γίνει άλλο ανεκτή. Κι αυτό όχι μόνο γιατί η τουρκική συμπεριφορά παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα δύο κρατών-μελών της ΕΕ, της Ελλάδος και της Κύπρου αλλά και γιατί αυτή η τουρκική συμπεριφορά θίγει σημαντικά γεωπολιτικά συμφέροντα ολόκληρης της Ευρώπης στη Μεσόγειο. Δύο δρόμοι ανοίγονται μπροστά μας, ο ένας είναι ο δρόμος του διαλόγου της διπλωματίας, ένας διάλογος ο οποίος πρέπει να στηρίζεται στο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, στην αποφυγή μονομερών ενεργειών και στους κανόνες καλής γειτονίας. Ο άλλος δρόμος είναι η κλιμακούμενη ένταση, η οποία αναπόφευκτα αργά η γρήγορα θα οδηγήσει στη λήψη μέτρων από την Ευρώπη εις βάρος της Τουρκίας. Η Ελλάδα έχει αποδείξει έμπρακτα ότι θέλει να ακολουθήσει τον πρώτο δρόμο. Εναπόκειται στην Τουρκία να πράξει και αυτή το ίδιο αλλά θα πρέπει να το κάνει με συνέπεια και με σταθερότητα».

Την πλήρη αλληλεγγύη σε Ελλάδα και Κύπρο τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν προσερχόμενη στη Σύνοδο Κορυφής. Σημείωσε ότι η ΕΕ επιθυμεί μια εποικοδομητική σχέση με την Τουρκία, επσιημαίνοντας, παράλληλα, ότι «η ΕΕ έχει διάθεσή της μια εργαλειοθήκη».

Η Γερμανίδα Καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ, δήλωσε προσερχόμενη στη Σύνοδο Κορυφής, ότι είναι προς το συμφέρον της ΕΕ να αναπτύξει μια πραγματικά εποικοδομητική σχέση με την Τουρκία, παρά τις δυσκολίες.

Από την πλευρά του, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι «η αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και την Κύπρο δεν είναι διαπραγματεύσιμη». «Όταν κράτη-μέλη της ΕΕ δέχονται επιθετικές και απειλητικές συμπεριφορές και δεν γίνονται σεβαστά τα κυριαρχικά τους δικαιώματα, είναι χρέος όλων των άλλων ευρωπαίων να δείξουν την αλληλεγγύη τους» είπε ο Εμ. Μακρόν, τονίζοντας ότι η ΕΕ πρέπει να βρει το δρόμο για ένα βιώσιμο διάλογο με την Τουρκία. Τόνισε επίσης ότι η ΕΕ πρέπει να στείλει το μήνυμα ότι δεν κάνει κάνει εκπτώσεις σε θέματα εθνικής κυριαρχίας, ευρωπαϊκών αξιών και δικαιωμάτων, αλλά αναζητά με αποφασιστικότητα το δρόμο για έναν εποικοδομητικό διάλογο.

Ο καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς δήλωσε προσερχόμενος στην ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση χρειάζεται να δώσει μία ξεκάθαρη απάντηση στις ενέργειες της Τουρκίας, περιλαμβανομένων των κυρώσεων.

Διαδοχικές επαφές Μητσοτάκη με Φον Ντερ Λάιεν και Μπορέλ

Διαδοχικές συναντήσεις με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Ζοζέπ Μπορέλ είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από την έναρξη των εργασιών της Ειδικής Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κατά τη συνάντηση με την επικεφαλής της Ευρωπαικής Επιτροπής, εκτός των θεμάτων της ατζέντας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, συζητήθηκε η πρόταση της Κομισιόν για το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Πρόταση που αποτελεί καλή βάση για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού/προσφυγικού προβλήματος του οποίου δυσανάλογο βάρος σηκώνουν σήμερα τα κράτη πρώτης υποδοχής. Κοινή ήταν η διαπίστωση πως χρειάζονται ουσιαστικές βελτιώσεις στη βάση της αλληλεγγύης, επισήμαναν οι ίδιες πηγές.

Επίσης, εξετάστηκε η συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη νέα δομή αιτούντων άσυλο στη Λέσβο, ανέφεραν.

Συνάντηση Μητσοτάκη - Μισέλ

Νωρίτερα, συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά την άφιξή του στις Βρυξέλλες για την Ειδική Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Μια Σύνοδος, που προκάλεσαν η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία με αφορμή τη συνεχιζόμενη τουρκική προκλητικότητα. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι η ΕΕ επιθυμεί μια καλή σχέση με την Τουρκία και σταθερότητα στην περιοχή. Προσθέτοντας, όμως, ότι η ΕΕ είναι διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που βρίσκονται στη διάθεσή της προκειμένου να προασπίσει τα συμφέροντά της και να προωθήσει τους στόχους της.