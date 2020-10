Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Facebook: φουντώνει το κίνημα κατά της μάσκας

Ενώ πολλές χώρες αντιμετωπίζουν δεύτερο κύμα της πανδημίας, ακόμη και με lockdown, διογκώνεται το κύμα αντίδρασης.

Παρ' όλο που αρκετές χώρες βιώνουν ήδη ένα δεύτερο επιδημικό κύμα της Covid-19 και πολλοί -ειδικοί και μη- ανησυχούν για την επιδείνωση της κατάστασης λόγω του επερχόμενου φθινοπώρου και χειμώνα, παράλληλα εμφανίζεται μία τάση αντίδρασης ενός όχι αμελητέου μέρους του πληθυσμού απέναντι σε ένα βασικό όπλο κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού: Τη μάσκα. Οι ομάδες «αντιστασιακών» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζουν ανοδική τάση τελευταία.

Όπως αναφέρουν οι «Τάιμς της Νέας Υόρκης», είναι ενδεικτικό ότι κατά το τελευταίο δίμηνο εμφανίζουν απρόσμενη αύξηση οι ομάδες, στο Facebook, ενάντια στις μάσκες, που διασπείρουν από παραπλανητικά και ψευδοεπιστημονικά έως πλήρως ψευδή επιχειρήματα, όπως ότι οι μάσκες μπορούν να βλάψουν την υγεία όσων τις φορούν. Στην πραγματικότητα, υπάρχει σχεδόν πλήρης επιστημονική ομοφωνία, παγκοσμίως, ότι οι μάσκες δεν ενέχουν κινδύνους και ότι βοηθούν με ουσιαστικό τρόπο στο να «φρενάρουν» τον ιό SARS-CoV-2. Η μάσκα προστατεύει τόσο αυτόν που τη φορά όσο και τους γύρω του.

Ο αριθμός των ατόμων που είναι μέλη σε τέτοιες ομάδες κατά των μασκών στο μεγαλύτερο κοινωνικό δίκτυο έχει αυξηθεί κατά 1.800% μέσα στο δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου, όπως δείχνει μία ανάλυση από το εργαλείο Crowdtangle του Facebook. Σχεδόν οι μισές από τις ομάδες ενάντια στις μάσκες έχουν δημιουργηθεί κατά το τελευταίο τρίμηνο, έχοντας βαρύγδουπα ονόματα όπως «Συμμαχία για μία Αμερική Ελεύθερη από Μάσκες».

Η χρησιμότητα των μασκών φαίνεται και από το γεγονός ότι οι επιστημονικές εκτιμήσεις για το πόσα θα είναι τα μελλοντικά θύματα του κορονοϊού εξαρτώνται σημαντικά από τον βαθμό που ο πληθυσμός φοράει μάσκες. Ενδεικτικά, το Ινστιτούτο Μετρήσεων της Υγείας του Πανεπιστημίου Ουάσινγκτον στο Σιάτλ -ένα από τα σημαντικότερα κέντρα παγκοσμίως στο πεδίο των διεθνών ιατρικών στατιστικών- εκτιμά, σύμφωνα με το περιοδικό «Nature», ότι αν συνεχιστούν οι σημερινές τάσεις της πανδημίας Covid-19, τον Ιανουάριο του 2020 ο συνολικός αριθμός των θανάτων διεθνώς θα φθάσει τα 2,5 εκατομμύρια, από ένα εκατομμύριο σήμερα.

Όμως, αυτός ο αριθμός μπορεί να μειωθεί στα 1,8 εκατομμύρια, εάν κάθε χώρα υιοθετήσει την καθολική χρήση μάσκας. Σύμφωνα με το μοντέλο των ερευνητών, εάν το 95% του πληθυσμού σε όλες τις χώρες αρχίσει να φοράει μάσκα συστηματικά, μέσα σε μόνο επτά ημέρες ο αριθμός των ημερήσιων θανάτων που αναμένονται τον ερχόμενο Ιανουάριο, θα πέσει περίπου στο μισό, από 33.300 σε 17.450.

Από την άλλη πλευρά, εάν οι κυβερνήσεις άρουν τους περιορισμούς (στις συναθροίσεις) και δεν τηρούνται οι αποστάσεις μεταξύ των ανθρώπων, ούτε γίνεται χρήση μάσκας, τότε ο αριθμός των θανάτων τον Ιανουάριο μπορεί να εκτοξευθεί στα 3,3 εκατομμύρια, με περίπου 72.700 ανθρώπους να πεθαίνουν στον κόσμο καθημερινά.