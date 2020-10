Οικονομία

Υποχρεωτική τηλεργασία: ποιες περιοχές και ποιους εργαζόμενους αφορά

Κυλιόμενο ωράριο προσέλευσης για εργαζόμενους και βαριά πρόστιμα σε επιχειρήσεις που δεν τηρούν τα μέτρα.

Από σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, ξεκινά η νέα δέσμη εκτάκτων μέτρων στην Αττική που προβλέπει την παράταση της υποχρεωτικής τηλεργασίας και του κυλιόμενου ωραρίου στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Ειδικότερα, για ένα μήνα ακόμα, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου παρατείνεται η υποχρεωτική τηλεργασία για το 40% των μισθωτών που μπορούν να εργαστούν από απόσταση αφορά αποκλειστικά και μόνο στην Περιφέρεια Αττικής η οποία βρίσκεται στη δίνη της πανδημίας. Η ισχύς του μέτρου που είχε θεσμοθετηθεί σε προηγούμενη δέσμη έκτακτων μέτρων λήγει στις 4 Οκτωβρίου.

Από την υποχρεωτική τηλεργασία εξαιρούνται τα σχολεία και γενικώς οι εκπαιδευτικές δομές του υπουργείου Παιδείας, τα νοσοκομεία και γενικώς οι δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, οι φαρμακαποθήκες, οι επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και οι ταχυμεταφορές. Σκοπός της διάταξης, που είναι η αποσυμφόρηση των εργασιακών χώρων αλλά και των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Η υποχρεωτική τηλεργασία εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις εργαζομένων που ο χρόνος εργασίας τους είναι μοιρασμένος σε εργασία γραφείου και σε εξωτερικές εργασίες, και μόνο στο βαθμό που η εργασία γραφείου δύναται να παρασχεθεί εξ αποστάσεως. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή, καθώς και οι εργαζόμενοι που τελούν σε κάθε είδους νόμιμη άδεια (όπως μητρότητας, ασθένειας κ.α.). Σε περίπτωση κατά την οποία από τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσοστού προκύπτει δεκαδικός αριθμός 0,50 και πάνω γίνεται στρογγυλοποίηση προς τα πάνω.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συστήματος Εργάνη οι εργαζόμενοι που δηλώθηκαν ότι δουλεύουν εξ αποστάσεως τετραπλασιάστηκαν μέσα σε ένα μήνα και έφτασαν τις 182.236.

Υπενθυμίζεται πως όσες επιχειρήσεις παραβούν την υποχρέωση της προαναγγελίας κινδυνεύουν με πρόστιμο 3.000 ευρώ, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Έως το τέλος Οκτωβρίου παρατείνεται και το κυλιόμενο ωράριο στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να προσέρχονται και να αποχωρούν σε 4 φάσεις ανά μισή ώρα και εντός 2ώρου.

Παράλληλα, σε περίπτωση που ολόκληρο σχολείο ή μόνο ένα σχολικό τμήμα κλείσει λόγω εμφάνισης επιβεβαιωμένου ή ύποπτου κρούσματος κορονοϊού COVID-19, οι εργαζόμενοι γονείς, μπορούν να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού ή της άδειας προληπτικής καραντίνας, ανάλογα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Ο εργαζόμενος γονέας ενημερώνει τον εργοδότη προσκομίζοντας με κάθε πρόσφορο μέσο σχετική βεβαίωση από την οικεία σχολική μονάδα ή μονάδα φροντίδας του παιδιού ότι έχει ανασταλεί η λειτουργία συνολικά της δομής ή τμήματος αυτής.

Στην βεβαίωση αναφέρεται το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας του σχολείου, εξαιτίας του οποίου έχει συσταθεί αρμοδίως στα παιδιά ή και στους γονείς αυτών κατ' οίκον παραμονή. Ωστόσο ο γονέας που κάνει χρήση της άδειας θα πρέπει να αναπληρώσει τις ώρες εργασίας έως μία ώρα ημερησίως.