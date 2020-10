Life

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου τα είπε όλα για τον χωρισμό της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο χωρισμός με τον σύζυγός της είναι οριστικός ή είναι απλά ένα... διάλειμμα. Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου απαντάει αποκλειστικά στην εκπομπή, "Το Πρωινό".