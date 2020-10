Πολιτική

Νέα πρόκληση Τσαβούσογλου: “μικροσκοπικό νησί” το Καστελόριζο

Λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Νίκο Δένδια, τόνισε ότι δεν είναι δυνατόν ένα νησί 10 τετραγωνικών χλμ να δίνει στην Ελλάδα υφαλοκρηπίδα...

Δεν έχουν τέλος οι προκλήσεις από πλευράς της Τουρκίας.

Λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου χαρακτήρισε το Καστελλόριζο «μικροσκοπικό νησί» ισχυριζόμενος ότι δεν είναι δυνατόν ένα νησί 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων να δίνει στην Ελλάδα υφαλοκρηπίδα και Αποκλειστική ΟΙκονομική Ζώνη συνολικής έκτασης 40.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Ο Τούρκος υπουργός υποστήριξε μάλιστα ότι οι σεισμικές έρευνες που έγιναν από το Oruc Reis από τις 10 Αυγούστου μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές που η Άγκυρα έχει δηλώσει στον ΟΗΕ ως ανήκουσες σε ζώνη τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Παρουσίασε δε σε συνέντευξή του κάρτα με τρεις χάρτες που αποτυπώνουν την τουρκική πολιτική για το Καστελλόριζο.

Όλα αυτά την ώρα που ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συνεχίζει να ναρκοθετεί την ελληνοτουρκική προσέγγιση. Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα εκδόθηκε προκλητική NAVTEX για τουρκική άσκηση στο Αιγαίο ανήμερα της επετείου της 28ης Οκτωβρίου.