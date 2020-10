Αθλητικά

Παίκτης κατέρρευσε στο γήπεδο (εικόνες)

«Πάγωσαν» οι θεατές σε τοπικό αγώνα πρωταθλήματος στην Αιτωλοακαρνανία:

«Πάγωσε» το αίμα όλων όσοι παρακολουθούσαν την τοπική αναμέτρηση Αναγέννηση Ρίγανης – Α.Ο. Ελαιοφύτου, στην Αιτωλοακαρνανία, όταν είδαν ποδοσφαιριστή να χάνει τις αισθήσεις του και να καταρρέει στον αγωνιστικό χώρο

Σοβαρό τραυματισμό στον αυχένα υπέστη ο ποδοσφαιριστής του Α.Ο. Ελαιοφύτου, Θάνος Τσιρογιάννης, με αποτέλεσμα να πέσει στον αγωνιστικό χώρο και να χάσει τις αισθήσεις του.

Απαντες στο γήπεδο αντιλήφθηκαν την σοβαρότητα του τραυματισμού κι έσπευσαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής δεν ανταποκρινόταν μέχρι που κατέφθασε το ασθενοφόρο που είχαν καλέσει οι παράγοντες. Στη συνέχεια, διεκομίσθη στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Ο Θάνος Τσιρογιάννης τελικά ξεπέρασε τον κίνδυνο, είναι καλά στην υγεία του και βρίσκεται στο σπίτι του για αυστηρή πενταήμερη ακινησία μετά από εντολή γιατρών.

Πηγή: agrinio24.gr