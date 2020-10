Life

Προεδρικές εκλογές ΗΠΑ: Υπέρ του Μπάιντεν ο Μπραντ Πιτ

Ακόμα ένας καλλιτέχνης υποστηρίζει τον υποψήφιο των Δημοκρατικών.

Ο Μπραντ Πιτ υποστηρίζει τον Τζο Μπάιντεν για πρόεδρο των ΗΠΑ και δάνεισε τη φωνή του στο νέο προεκλογικό σποτ του υποψηφίου των Δημοκρατικών με τίτλο «Make Life Better».

«Η Αμερική είναι ένα μέρος για όλους», λέει ο Πιτ στο νέο σποτ. «Για εκείνους που επέλεξαν αυτήν τη χώρα, για εκείνους που πολέμησαν γι' αυτήν. Μερικοί Ρεπουμπλικάνοι, μερικοί Δημοκρατικοί και οι περισσότεροι, κάπου ενδιάμεσα, όλοι αναζητούν το ίδιο πράγμα: κάποιος που καταλαβαίνει τις ελπίδες τους, τα όνειρά τους, τον πόνο τους. Κάποιον να ακούει, να ενώνει, να εργάζεται καθημερινά για να κάνει καλύτερη τη ζωή σας και των οικογενειών σας», συνεχίζει στο σποτ ο ηθοποιός.

«Για να σας κοιτάζει στα μάτια, να σας αντιμετωπίζει με σεβασμό και να σου λέει την αλήθεια. Να δουλέψει εξίσου σκληρά για τους ανθρώπους που τον ψήφισαν, αλλά και για εκείνους που δεν το ψήφισαν» καταλήγει το σποτ.

Ο Πιτ ήταν υποστηρικτής και του Μπαράκ Ομπάμα κατά τη διάρκεια των προεδρικών του αγώνων το 2008 και το 2012.

Καθώς πλησιάζουν οι εκλογές, πολλοί διάσημοι δηλώνουν την υποστήριξή τους στο πρόσωπο του Μπάιντεν.