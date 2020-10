Life

“Άγριες Μέλισσες”: ο Χάρης Σώζος για τον… πατέρα του “Μελέτη” (βίντεο)

Τι λέει ο ηθοποιός για την συμμετοχή του στην καθημερινή σειρά εποχής του ΑΝΤ1 και τις ανατροπές που θα φέρει η εμφάνιση του.