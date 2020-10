Κόσμος

Κορονοϊός: Αυστηροποίηση των μέτρων στη Γερμανία

Συμφωνία για πιο αυστηρά μέτρα έκαναν η κεντρική κυβέρνηση και τα κρατίδια της Γερμανίας.

Δραστικός περιορισμός επαφών από τις 2 Νοεμβρίου και πιθανότατα για όλη την διάρκεια του μήνα αναμένεται να επιβληθεί σε ολόκληρη την Γερμανία, σε μια προσπάθεια ανάσχεσης της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Σύμφωνα με έκτακτη ενημέρωση από το πρώτο κανάλι της γερμανικής τηλεόρασης ARD, η Καγκελάριος 'Αγκελα Μέρκελ και οι πρωθυπουργοί των ομόσπονδων κρατιδίων, των οποίων η κρίσιμη τηλεδιάσκεψη βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα σε εξέλιξη, συμφωνούν στην ανάγκη να επιβληθεί κάποιου είδους περιορισμός επαφών εντός Νοεμβρίου, ξεκινώντας μάλιστα από τις 2 Νοεμβρίου και όχι τις 4 του μήνα, όπως είχε αρχικά διαρρεύσει, προκειμένου, όπως φέρεται να δήλωσε η κυρία Μέρκελ στην τοποθέτησή της, να «σπάσουμε το δεύτερο κύμα». «Πρέπει να δράσουμε τώρα!», τόνισε.

Όπως αναφέρει η BILD, ο Αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομικών Όλαφ Σολτς ανέφερε ήδη ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα παρέμβει και πάλι προκειμένου να αναπληρώσει μέρος των εισοδημάτων που θα χαθούν, με το κόστος για την οικονομία να υπολογίζεται μεταξύ 7 - 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για έναν μήνα «lockdown». Η ίδια εφημερίδα επισημαίνει πάντως ότι το νέο σχέδιο ομοσπονδίας και κρατιδίων προβλέπει σε πρώτη φάση την παραμονή σχολείων και παιδικών σταθμών σε λειτουργία.