Πολιτισμός

Πέθανε ο Βαγγέλης Χατζηνικολάου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την είδηση του θανάτου του Βαγγέλη Χατζηνικολάου έκανε γνωστή ο συνάδελφος και φίλος του, Σπύρος Μπιμπίλας.

Θλίψη προκαλεί στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου του γνωστού ηθοποιού και σκηνογράφου Βαγγέλη Χατζηνικολάου.

Τη είδηση του θανάτου του Βαγγέλη Χατζηνοκολάου έκανε γνωστή ο συνάδελφος και φίλος του, Σπύρος Μπιμπίλας.

Όπως τόνισε, σε ανάρτησή του στο Facebook, ο γνωστός ηθοποιός έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Ο Βαγγέλης Χατζηνοκολάου είχε διαγράψει λαμπτή καριέα στο θέατρο, ενώ είχε πραγματοποιήσεις και αρκετές εμφανίσεις στην τηλεόραση και το σινεμά.