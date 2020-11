Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Ανανέωσε ο Πάμπλο Γκαρσία

Ο Ουρουγουανός τεχνικός θα συνεχίσει στον πάγκο του “Δικέφαλου του Βορρά” και μετά το καλοκαίρι.

Με ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ γνωστοποίησε το μεσημέρι την ανανέωση συνεργασίας της με τον προπονητή Πάμπλο Γκαρσία, το συμβόλαιο του οποίου έληγε το ερχόμενο καλοκαίρι. Πλέον ο Ουρουγουανός τεχνικός θα είναι προπονητής στον “Δικέφαλο του Βορρά” έως το τέλος Ιουνίου του 2023.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει: «Ο ΠΑΟΚ μπήκε στη ζωή του την κατάλληλη στιγμή. Τότε που η επιθυμία του για ποδόσφαιρο είχε αρχίσει να χάνεται. Ο ΠΑΟΚ, ο κόσμος του, η ατμόσφαιρα της Τούμπας τον έκαναν να νιώσει και πάλι ανταγωνιστικός, ζωντανός. Έκτοτε η Θεσσαλονίκη έγινε το σπίτι του. Και θα παραμείνει. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας έπιασε αμέσως δουλειά στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, αρχικά στην Κ17 κι έπειτα στην Κ19 με την οποία στέφθηκε τρεις σερί φορές πρωταθλητής και μάλιστα τις δύο αήττητος. Η προαγωγή στην πρώτη ομάδα ήταν η επιθυμητή κι αναμενόμενη εξέλιξη, αποτέλεσμα της σκληρής του δουλειάς. Το επόμενο βήμα στη σχέση Γκαρσία – ΠΑΟΚ. Μια σχέση που ανανεώθηκε ως το 2023, με τον Ουρουγουανό να υπογράφει νέο συμβόλαιο.»