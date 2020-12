Κοινωνία

Σπείρα αδίστακτων ληστών: στη δημοσιότητα από την ΕΛΑΣ τα στοιχεία τους

Η εγκληματική οργάνωση διέθετε δομή και ιεραρχία, με βασικό χαρακτηριστικό τους φιλικούς και οικογενειακούς δεσμούς. Δείτε τις φωτογραφίες τους και τα κλοπιμαία.

Στη δημοσιότητα έδωσε η αστυνομία, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, φωτογραφίες των κατασχεθέντων αντικειμένων, καθώς και τα στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφίες μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε συστηματικά διαρρήξεις-κλοπές από οικίες και η οποία εξαρθρώθηκε στις 3 Δεκεμβρίου.

Έχουν ήδη εξιχνιαστεί 24 περιπτώσεις διαρρήξεων - κλοπών από οικίες σε Κυψέλη, Εξάρχεια, Βύρωνα, Πετρούπολη, Νέα Σμύρνη, Νέο Κόσμο, Δάφνη, Γαλάτσι, Άλιμο, Παλιό Φάληρο, Καλλιθέα, Ζωγράφου Αμπελόκηποι, Ίλιον και Κηφισιά, ενώ κατασχέθηκε πλήθος κλοπιμαίων, όπως χρυσές λίρες, κοσμήματα, ρολόγια, επώνυμα δερμάτινα είδη, ηλεκτρονικές συσκευές, αποδείξεις μεταφοράς εμβασμάτων στο εξωτερικό συνολικού ποσού -90.000- ευρώ, συναλλαγών με ενεχυροδανειστήρια και πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων.

Όπως προέκυψε, η εγκληματική οργάνωση διέθετε δομή και ιεραρχία, με βασικό χαρακτηριστικό τους φιλικούς και οικογενειακούς δεσμούς μεταξύ των μελών της, καθώς 4 από τους κατηγορούμενους ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Ο 33χρονος ήταν ο αδιαμφισβήτητος αρχηγός, ενώ ακόμα και το διάστημα που βρισκόταν κρατούμενος στη φυλακή, η δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης συνεχιζόταν υπό την καθοδήγησή του και λάμβανε μέρος των εσόδων από τις εγκληματικές πράξεις.

Πρόκειται για τους:

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου και στην ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων καθώς και στη διερεύνησης της συμμετοχής αυτών και σε άλλες αξιόποινες πράξεις και στον εντοπισμό των διαφευγόντων τη σύλληψη.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6476541 του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

