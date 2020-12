Πολιτική

Κικίλιας στον ΑΝΤ1: πλησιάζουμε στην αρχή του τέλους της πανδημίας (βίντεο)

Ο Υπουργός Υγείας, χαρακτήρισε το σχέδιο για τον εμβολιασμό «εθνική προσπάθεια» και εξήγησε γιατί θα εμβολιαστούν πρώτα οι υγειονομικοί.

Ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε ότι η κατάσταση με την πανδημία του κορονοϊού παραμένει κρίσιμη, καθώς το ΕΣΥ παραμένει σε πίεση.

«Αν τηρήσουμε τους κανόνες μπορούμε να ατενίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία», υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας και συμπλήρωσε πως βρισκόμαστε στην αρχή του τέλους της πανδημίας.

Ο Υπουργός Υγείας, υπογράμμισε ότι απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η προστασία της ανθρώπινης ζωής. «Κατανοώ την κούραση των πολιτών» είπε ο κ. Κικίλιας, αλλά «ας μη γίνει η γιορτή των Χριστουγέννων, αφορμή για να ξεφύγει η κατάσταση και να βρεθούμε σε δυσχερή θέση τον Ιανουάριο».

Σε ότι αφορά το εμβόλιο, τόνισε ότι πρόκειται για μια τεράστια υγειονομική επιχείρηση που θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε ως εθνική προσπάθεια και πως είναι πιθανόν να υπάρξουν προβλήματα αλλά είναι σίγουρο πως θα αντιμετωπιστούν μα επιτυχία και με απόλυτη διαφάνεια. «Ο κόσμος θα γνωρίζει τα πάντα», διαβεβαίωσε ο κ. Κικίλιας.

Συμπλήρωσε δε, πως τις επόμενες μέρες θα παρουσιαστεί βήμα προς βήμα το σχέδιο για τον εμβολιασμό και οι πρώτοι που θα κάνουν το εμβόλιο θα είναι οι υγειονομικοί που από την αρχή της πανδημίας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, ώστε παράλληλα να δώσουν και το παράδειγμα.

Ξεκαθάρισε πως οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα των πολιτών θα δοθούν από την Εθνική Αρχή Εμβολιασμού με υπεύθυνο τρόπο.