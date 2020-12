Πολιτική

Τσίπρας – Ζάεφ: τους απονεμήθηκε το Βραβείο Ειρήνης της Έσσης

Τι αναφέρεται στην απόφαση της επιτροπής και η δήλωση του προέδρου του Κοινοβουλίου της Έσσης, Μπόρις Ράιν.

Τους βραβευθέντες με το Βραβείο Ειρήνης της Έσσης για το έτος 2020, Αλέξη Τσίπρα και Ζόραν Ζάεφ, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Έσσης, Μπόρις Ράιν, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Όπως σημειώνεται, το βραβείο απονέμεται ετησίως σε προσωπικότητες διεθνούς κύρους με αδιαμφισβήτητη συμβολή στην επίλυση πολυετών διαφορών και στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων των λαών.

Επιπλέον, αναφέρεται στην απόφαση της επιτροπής ότι χάρη στο έργο αυτών των δύο πολιτικών τερματίστηκε μία αντιπαράθεση 27 και πλέον ετών, που στεκόταν εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής και είχε σοβαρές επιπτώσεις στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρώπη και το ΝΑΤΟ.

«Για αυτόν τον λόγο σας απονέμουμε από κοινού το Βραβείο Ειρήνης 2020 του κρατιδίου της Έσσης. Τιμούμε έτσι το θάρρος που επιδείξατε για την επίτευξη επίπονων συμβιβασμών και τον αγώνα σας για τη Συμφωνία των Πρεσπών, παρά τις έντονες αντιδράσεις που σημειώθηκαν στις χώρες σας. Δεν υπάρχουν πολλοί αρχηγοί κυβερνήσεων, κύριε Τσίπρα, που θα παρέμεναν σταθεροί στην πορεία τους, ενώ διακυβεύεται η κυβερνητική συνεργασία τους. Αντισταθήκατε και οι δύο σε όλες τις αντιξοότητες. Αυτό που δεν κατάφεραν επί δεκαετίες εκατοντάδες διπλωματών, το καταφέρατε εσείς οι δύο με την αισιοδοξία και την επιμονή σας!

Το έθεσε, μάλιστα, εύστοχα ο πρωθυπουργός κ. Ζάεφ, όταν είπε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων: "Αν ήταν εύκολη υπόθεση, δεν θα χρειαζόμασταν εμείς οι δύο για να την εφαρμόσουμε". Υπήρξατε αμφότεροι οι εγγυητές της επιτυχίας», ανέφερε, κατά την ανακοίνωση των βρεβευθέντων, ο κ. Ράιν και πρόσθεσε,

«Με τους δύο σας ξεκίνησε για πρώτη φορά μία περίοδος σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας. Χάρη σε εσάς τους δύο άνοιξε ο δρόμος για να καταστεί η Βόρεια Μακεδονία συμμαχικό μέλος του ΝΑΤΟ και κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δε επίδραση αυτής της επιτυχίας εκτείνεται πολύ πιο πέρα από τη συγκεκριμένη περιοχή. Η ειρηνική διευθέτησή σας στέλνει ένα μήνυμα σε όλον τον κόσμο. Δεν υπάρχει μόνο το δίκαιο του ισχυρότερου. Υπάρχει και στον σημερινό κόσμο μας ο δρόμος του σεβασμού και του συμβιβασμού, ο δρόμος της ειρήνης και της σταθερότητας. Κι εσείς δεν κάνατε τίποτε λιγότερο από το να συνεχίσετε να χαράζετε τον ευρωπαϊκό δρόμο με εξαιρετικό τρόπο, χωρίς την απώλεια εθνικών ταυτοτήτων».

Επιπλέον, ο κ. Ράιν παρέθεσε την αξιολόγηση του ΔΣ του Ιδρύματος Albert Osswald του κρατιδίου της Έσσης που απονέμει το Βραβείο Ειρήνης, «Παρεκκλίνατε από την πεπατημένη της επιμονής σε μαξιμαλιστικές θέσεις και του αποκλεισμού μίας συμφωνίας ως δείγματος ήττας ή εθνικής προδοσίας. Σε αυτό το πλαίσιο, διακυβεύσατε τις πολιτικές σταδιοδρομίες σας και υποχρεωθήκατε να φθάσετε μέσα από διαπραγματεύσεις σε πολυάριθμους συμβιβασμούς και παραχωρήσεις. Η συμφωνία συνοδεύεται από την ελπίδα για καλή συνεργασία και εταιρική σχέση μεταξύ της Βόρειας Μακεδονίας και της Ελλάδας. Η διευθέτηση της διαφοράς αποτελεί υπόδειγμα συμφιλίωσης για την περιοχή και την Ευρώπη συνολικά».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Ράιν επανέλαβε τα λόγια του κ. Τσίπρα, χαρακτηρίζοντάς τα «αξιοσημείωτα», «Η ιστορία δεν πρέπει να γράφεται από εκείνους, οι οποίοι επενδύουν στον φόβο και τη διαίρεση, αλλά από εκείνους που τολμούν. Θα πρέπει να γράφεται από εκείνους, οι οποίοι έχουν το θάρρος και τη στρατηγική διορατικότητα να ανταποκριθούν στις καταστάσεις και να σταθούν -παρά τις αντιδράσεις- στη σωστή πλευρά της ιστορίας». «Αυτό πετύχατε και οι δύο σας με υποδειγματικό τρόπο», κατέληξε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Έσσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το Βραβείο Ειρήνης της Έσσης απονέμεται από το 1995 και στο παρελθόν έχουν βραβευτεί με αυτό προσωπικότητες όπως ο Δαλάι Λάμα, η γενική εισαγγελέας του Διεθνούς Δικαστηρίου Κάρλα Ντελ Πόντε, η διεθνής διαμεσολαβητρια και Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Φεντερίκα Μογκερίνι, αρχηγοί κρατών, διπλωμάτες και πολιτικοί, στους οποίους οφείλεται κατά περίπτωση η ειρηνική επίλυση πολυετών συγκρούσεων.