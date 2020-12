Οικονομία

Στρατινάκη στον ΑΝΤ1: ειδική άδεια σε εργαζόμενους για να κάνουν τεστ covid (βίντεο)

Πότε θα πληρωθούν όσοι έχουν τεθεί σε αναστολή εργασίας τον Δεκέμβριο, τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, αλλά και το δώρο των Χριστουγέννων.