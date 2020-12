Υγεία - Περιβάλλον

Γυναίκα με κορονοϊό και υποκείμενα νοσήματα γέννησε στο “Αττικόν” (βίντεο)

Έναν Γολγοθά πέρασε η 30χρνη που γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι. Ο σύζυγος και ο γιατρός της μιλούν στον ΑΝΤ1.