Ο κορονοϊός “σπρώχνει” την Κίνα να γίνει η πρώτη οικονομία στον κόσμο

Αρκετά χρόνια νωρίτερα του αναμενόμενου θα ξεπεράσει την οικονομία των ΗΠΑ, εκτιμούν οι αναλυτές. Πότε θα γίνει η "αλλαγή σκυτάλης".

Η Κίνα θα ξεπεράσει τις ΗΠΑ και θα γίνει η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου περί το 2028, πέντε χρόνια νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν ως εδώ, εν μέρει λόγω του ότι ανέκαμψε πολύ πιο γρήγορα από τον αντίκτυπο της πανδημίας του νέου κορονοϊού, εκτιμά ινστιτούτο μελετών σε έκθεσή του.

«Εδώ και αρκετό καιρό, το κυρίαρχο ζήτημα όσον αφορά την παγκόσμια οικονομία είναι ο αγώνας, σε όρους οικονομικής και ήπιας ισχύος, ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα», αναφέρει το Κέντρο Έρευνας για τα Οικονομικά και τις Επιχειρήσεις (Centre for Economics and Business Research, CEBR) στην ετήσια έκθεσή του.

Η πανδημία του νέου κορονοϊού και ο οικονομικός αντίκτυπός της φαίνεται πως «γέρνουν την πλάστιγγα σε αυτή την αντιπαλότητα υπέρ της Κίνας», προσθέτει.

Για το CEBR, «η επιδέξια αντιμετώπιση της πανδημίας», από την Κίνα, που επέβαλε έγκαιρο, αυστηρό lockdown, καθώς και τα πλήγματα που δέχθηκε η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Δύσης σημαίνουν πως οι οικονομικές προοπτικές της ασιατικής δύναμης βελτιώνονται.

Η Κίνα αναμένεται να καταγράψει ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 5,7% του ΑΕΠ μεσοσταθμικά από το 2021 ως το 2025, προτού η ανάπτυξη επιβραδυνθεί στο 4,5% του ΑΕΠ ετησίως την περίοδο από το 2026 μέχρι το 2030.

Μολονότι οι ΗΠΑ αναμένεται να ανακάμψουν σθεναρά μετά την πανδημία, το 2021, ο ρυθμός ανάπτυξης της χώρας θα επιβραδυνθεί στο 1,9% του ΑΕΠ τον χρόνο μεταξύ του 2022 και του 2024 και κατόπιν στο 1,6%.

Η Ιαπωνία θα παραμείνει η τρίτη μεγαλύτερη του κόσμου ως τις αρχές της δεκαετίας του 2030, όταν θα την ξεπεράσει η Ινδία, ωθώντας τη Γερμανία προς τα κάτω, από την τέταρτη στην πέμπτη θέση.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, κατά το CEBR η πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου σήμερα, ενδέχεται να ολισθήσει στην έκτη θέση από το 2024 και μετά.

Ωστόσο, παρά το πλήγμα που θα δεχθεί το 2021 εξαιτίας της αποχώρησής του από την ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΑΕΠ της Βρετανίας αναμένεται πως θα είναι κατά 23% υψηλότερο από αυτό της Γαλλίας περί το 2035, χάρη ιδίως στο προβάδισμα που έχει η χώρα στο πεδίο της ψηφιακής οικονομίας, πάντα κατά τις εκτιμήσεις του ινστιτούτου.

Στην Ευρώπη αναλογούσε το 19% της παραγωγής των 10 μεγαλύτερων οικονομιών παγκοσμίως το 2020 αλλά το ποσοστό αυτό αναμένεται να πέσει στο 12% περί το 2035 και ακόμη πιο κάτω αν ο χωρισμός της ΕΕ με τη Βρετανία εξελιχθεί με άσχημο τρόπο, εκτιμά το CEBR.

Σύμφωνα με το Κέντρο, ο αντίκτυπος της πανδημίας είναι πιθανότερο να εκδηλωθεί με αύξηση του πληθωρισμού, παρά με επιβράδυνση της ανάπτυξης.

Το ινστιτούτο προβλέπει «έναν οικονομικό κύκλο με αύξηση των επιτοκίων στα μέσα του 2020» και αυτό θα πλήξει ιδίως οικονομίες που δανείστηκαν μεγάλα ποσά από τις αγορές για να χρηματοδοτήσουν την αντίδρασή τους στην κρίση που προκάλεσε η πανδημία.

Ωστόσο μια από τις τάσεις η οποία «επιταχύνθηκε» από την πανδημία είναι η στροφή σε έναν «πιο πράσινο» τρόπο παραγωγής, «βασισμένο στην τεχνολογία», καθώς ο κόσμος θα μπαίνει στη δεκαετία του 2030, προεξοφλεί το CEBR.