Αθλητικά

Ολυμπιακός: στην Αθήνα ο Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ

Ο Ουμπιακός κατάφερε να εξασφαλίσει τον Ρέαμπτσιουκ παρά την προσπάθεια της Πόρτο να ασκήσει το δικαίωμα επαναγοράς του από την Πάσος Φερέιρα.

Στην Αθήνα έφτασε, λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου ο Ολεγκ Ρέαμπτσιουκ για τον Ολυμπιακό.

Ο 23χρονος Μολδαβός αριστερός αμυντικός «πέταξε» χθες το απόγευμα από το Πόρτο, μέσω Άμστερνταμ, σήμερα θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει συμβόλαιο έως το 2025 για να τεθεί άμεσα στην διάθεση του Πέδρο Μαρτίνς.

Ο Ουμπιακός κατάφερε να εξασφαλίσειτον Ρέαμπτσιουκ, με ένα ποσό πλέον των 2 εκατ. ευρώ και παρά την προσπάθεια της Πόρτο να ασκήσει το δικαίωμα επαναγοράς του από την Πάσος Φερέιρα.