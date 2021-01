Αθλητικά

“Βόμβα” ΑΕΛ για αποχώρηση από το πρωτάθλημα

Όπως υποστηρίζει, αδικείται συστηματικά από τη διαιτησία. Συνέντευξη Τύπου από τον Αλέξη Κούγια και ενημέρωση Υπουργών.

Η διοίκηση της ΠΑΕ ΑΕΛ απειλεί με αποχώρηση από το πρωτάθλημα ή να συνεχίσει να αγωνίζεται με παίκτες της Κ19, σε περίπτωση που εξακολουθήσει να αδικείται από την διαιτησία και να ευνοούνται σε βάρος της άλλες ομάδες.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΛ:

«Παρακολουθήσαμε τι συνέβη στους αγώνες το Σαββατοκύριακο στα παιχνίδια του Παναιτωλικού και τις Λαμίας.

Είδαμε πως συγκεκριμένοι διαιτητές και χειριστές του VAR, που έχουν προκαλέσει πάρα πολλά ερωτηματικά με τις επιλογές τους, πώς ευνόησαν ακραία τις δύο συγκεκριμένες ομάδες, τόσο με τους καταλογισμούς υπέρ τους ανύπαρκτων πέναλτι, όσο και με το άγριο κυνηγητό των αντιπάλων με ανύπαρκτες κίτρινες και κόκκινες κάρτες, αλλά κυρίως με τον μη καταλογισμό κίτρινων καρτών, επιτρέποντας έτσι το άγριο κλάδεμα των αντιπάλων τους (Παναιτωλικός και Λαμία έχουν τις λιγότερες κάρτες από όλους).

Αύριο στην Λάρισα έρχεται διαιτητής ο Φωτιάς αυτός που με τις υποδείξεις του στο VAR, επέτρεψε στην Λαμία με ένα ανύπαρκτο και παράνομο πέναλτι να προηγηθεί.

Μαζί του στο παιχνίδι ως 4ος διαιτητής είναι ο γιός του Αγγελάκη του παλιού διαιτητή που εργάζεται στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και είναι και οι δύο ορκισμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, με ότι σημαίνει αυτό, μαζί του στο VAR είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος κατά σύμπτωση ήταν διαιτητής στην προκλητική διαιτησία υπέρ του Παναιτωλικού στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ, δηλαδή οι δύο διαιτητές που κατά την κρίση μας, αλλά και κατά την κρίση όλων των αντικειμενικών παρατηρητών, ήταν αυτοί που συνετέλεσαν τα μέγιστα στο να κατακτήσουν τις νίκες οι δύο ομάδες που είναι υπό την προστασία του Γιάννη Παπαδόπουλου.

Εμείς τα παρατηρούμε και τα αναδεικνύουμε όλα γιατί έχουμε δικαιολογημένο ενδιαφέρον και θέλουμε να προστατεύσουμε την ομάδα μας, γιατί δυστυχώς παρά την στήριξη την οποία δώσαμε στον Βαγγέλη Γραμμένο και στους συνεργάτες του, είμαστε από την ημέρα που εξελέγη πρόεδρος ο απόλυτος στόχος των διαιτητών που δυστυχώς κατά την κρίση μας οφείλουν την εξέλιξη τους στους προέδρους των Ενώσεων που εκλέχθηκαν με τα βρώμικα χρήματα και τους παράνομους τρόπους που εφαρμόζει ο Γιάννης Παπαδόπουλος μαζί με τους Δανιήλ και Ντάσιο στις εκλογές των Ενώσεων.

Εμείς γνωρίζουμε ότι ο μόνος τρόπος για να υπερασπιστούμε την ομάδα μας, είναι η νομιμότητα και γι’ αυτό το λόγο και με ονοματεπώνυμα και συμπεριφορές θα ενημερώσουμε τις επόμενες ημέρες και μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, τους αναβαθμισμένους ηθικά από τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη Υπουργούς, Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα, Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη και τον εξαίρετο και πεντακάθαρο Υπουργό Αθλητισμού κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Η υπομονή μας έχει εξαντληθεί και επειδή η ιδιοκτησία μας έχει αποδείξει διαχρονικά ότι δεν υπολογίζει και δεν φοβάται οποιοδήποτε κόστος, εφόσον αυτή η παράνομη συμπεριφορά εις βάρος μας, αλλά και η εύνοια των αντιπάλων μας με απροκάλυπτο τρόπο συνεχιστεί θα φθάσουμε στην δυσάρεστη θέση να αποσύρουμε την ομάδα μας από το πρωτάθλημα ή να αγωνιστούμε με παίκτες της Κ19, ώστε να μην μείνουν ελεύθεροι οι πρωτοκλασάτοι και περιζήτητοι παίκτες μας, ώστε να σπάσει αυτό το απόστημα που κυριαρχεί από το 1996 στο ελληνικό ποδόσφαιρο και δυστυχώς το ανέχθηκαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις.

Αυτονόητο είναι ότι οι πρώτοι που θα ενημερωθούν, είναι ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κ. Γεραπετρίτης και οι κ.κ. Lakovic και Γεωργίου της UEFA.»

Μετά την κατάθεση της μηνυτήριας αναφοράς, ο “ισχυρός” άνδρας της ΠΑΕ ΑΕΛ, Αλέξης Κούγιας, θα δώσει συνέντευξη Τύπου στην Αθήνα.