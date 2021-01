Πολιτική

Μητσοτάκης: η θετική πορεία στην αντιμετώπιση της πανδημίας δεν επιτρέπει κανένα εφησυχασμό

Ο Πρωθυπουργός αφού τόνισε ότι «ξεπεράσαμε χωρίς αναταράξεις τον σκόπελο των εορτών», έδειξε…. το σταδιακό άνοιγμα της αγοράς.

«Μπορούμε να διαφωνούμε σε επίπεδο πολιτικών προτάσεων, δεν γίνεται να διαφωνούμε για τα δεδομένα. Για την πραγματική εικόνα που επικρατεί σήμερα στην χώρα μας και για το τι έχει γίνει τους τελευταίους 10 μήνες», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανοίγοντας την συζήτηση, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, στη Βουλή για την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας.

«Σήμερα σύμφωνα με τον χάρτη του ECDC, οι μόνες δύο χώρες που δεν είναι κόκκινες και έχουν και κάποιες πράσινες περιοχές είναι η Ελλάδα και η Φινλανδία» είπε ο πρωθυπουργός και αναφέρθηκε, δείχνοντας και συγκεκριμένα διαγράμματα, σε στοιχεία.

«Η απότομη αύξηση στις νοσηλείες, ξεκίνησε στις αρχές Νοεμβρίου, υπήρξε δραματική, κορυφώθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου και πλέον τώρα αποκλιμακώνεται», είπε και συμπλήρωσε, «Η χώρα μας αθροιστικά βρίσκεται στην 21ή θέση, η 5η που έχει τους λιγότερους θανάτους από τον κορονοϊό ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες».

«Η επιτυχημένη αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος οφείλεται πάνω από όλα στους υγειονομικούς μας, που υπερέβαλλαν τους εαυτούς τους» συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επισήμανε πως «αυτή η αποκλιμάκωση στην πορεία της επιδημίας οφείλεται και στο γεγονός πως στην περίοδο των εορτών με λίγες εξαιρέσεις η ελληνική κοινωνία επέδειξε πειθαρχία στις εντολές των ειδικών. Φαίνεται πως ξεπεράσαμε το σκόπελο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς χωρίς ιδιαίτερες αναταράξεις. Οφείλεται και στην πολιτική απόφαση για επιβολή αυστηρότερου lockdown τις τελευταίες δύο εβδομάδες».

Η θετική πορεία στην αντιμετώπιση της πανδημίας δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό

Ωστόσο, όπως τόνισε στη συνέχεια της ομιλίας του ο πρωθυπουργός, «αυτή η θετική πορεία δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε πως τα επόμενα βήματα είναι προδιαγεγραμμένα, δηλαδή, «διατήρηση μέτρων προστασίας, προσεκτικό άνοιγμα της οικονομίας, στοχευμένα περιοριστικά μέτρα και εξέλιξη της διαδικασίας εμβολιασμού».

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «είναι σαν να οδηγείτε σε έναν άγνωστο δρόμο το βράδυ, με πολλές στροφές και παγίδες. Άλλοτε πατάς γκάζι, άλλοτε φρένο, και όταν χρειαστεί στρίβεις το τιμόνι. Την ίδια στρατηγική της προσαρμογής σε μεταβαλλόμενα δεδομένα, έχουν ακολουθήσει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες».

Με 424 κενά κρεβάτια στις ΜΕΘ σήμερα, έχουμε την πολυτέλεια να συζητούμε για χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων

Ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος ειδικά, όπως είπε, στην αξιωματική αντιπολίτευση, σημείωσε πως θέλει να θυμίσει, ότι, «παραλάβαμε 557 κρεβάτια στις ΜΕΘ. Επίσης να θυμίσω πως κάθε χειμώνα, όταν είχαμε την εποχική γρίπη, είχαμε αναμονές στις εντατικές, που συχνά έφθαναν έως και τις 30 ημέρες. Σήμερα έχουμε στην διάθεσή μας 1.295 ΜΕΘ, εκτιμούμε πως θα προστεθούν τους επόμενους μήνες τουλάχιστον άλλες 150 χάρη και στην δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Σήμερα έχουμε 424 κενά κρεβάτια στις ΜΕΘ και ως εκ τούτου την πολυτέλεια να συζητούμε για χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων». Επίσης, τόνισε ότι ο δείκτης θετικότητας σήμερα είναι κάτω από το 3% και «ευτυχώς τις τελευταίες 10 ημέρες βαίνει μειούμενος».

Από την πρώτη στιγμή κάναμε πράξη ότι κανείς δεν θα μείνει απροστάτευτος

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα δωρεάν τεστ για τον κορονοϊό, λέγοντας πως «να θυμίσουμε πως είναι ανοικτή η πλατφόρμα testing.gov.gr, για όποιον θέλει να κάνει δωρεάν rapid test» και απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, ζήτησε βοήθεια επισημαίνοντας πως «επειδή η προσφορά δεν είναι ακόμη ικανοποιητική θέλω να πω στην αντιπολίτευση να βοηθήσει και εκείνη ώστε να τονωθεί το ενδιαφέρον των πολιτών».

«Από την πρώτη στιγμή κάναμε πράξη ότι κανείς δεν θα μείνει απροστάτευτος» τόνισε, συνεχίζοντας την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης και εξήγησε, «Δώσαμε 24 δισ. ευρώ το 2020, σχεδόν το 15% του ΑΕΠ. Σχεδόν 700.000 επωφελήθηκαν από την επιστρεπτέα προκαταβολή. Δεν είδαμε καμία επιβάρυνση στο συνολικό ισοζύγιο της απασχόλησης. δώσαμε προτεραιότητα στην προστασία των θέσεων απασχόλησης, αυτή η πολιτική αποδίδει. Να μην ξεχνάμε πως από την 1/1 πολλά νοικοκυριά θα δουν αύξηση του εισοδήματος τους από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και μείωση ασφαλιστικών εισφορών».

Ουδέποτε υπήρξε οποιαδήποτε σύγκρουση μεταξύ πολιτικής ηγεσίας και επιστημόνων

Αναφερόμενος στη συνέχεια στην επιτροπή των ειδικών, που εισηγείται στην κυβέρνηση τι πρέπει να γίνει για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ο πρωθυπουργός έκανε μια ειδική αναφορά στον Σωτήρη Τσιόδρα. «Μπορεί να σχολιάσατε πως κάποτε απευθύνθηκα στον κ. Τσιόδρα με το μικρό του όνομα. Ωστόσο, ποτέ δεν ειπώθηκε ότι τον αγνόησα, είτε αυτόν, είτε την επιτροπή. Η τελική εισήγηση της επιτροπής λοιμωξιολόγων πάντα λαμβάνεται υπ’ όψιν από την κυβέρνηση. Ουδέποτε υπήρξε οποιαδήποτε σύγκρουση μεταξύ πολιτικής ηγεσίας και επιστημόνων, όπως σε άλλες χώρες. Και δεν πρόκειται να γίνει», ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως είπε, «κάναμε ακριβώς το ίδιο με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ρωτάω την αντιπολίτευση: Έπρεπε να αγοράσουμε μόνοι μας εμβόλια; τι θα είχε συμβεί εάν η ΕΕ δεν έκανε αυτήν την επιλογή; Οι μικρότερες χώρες σε καλύτερη ή χειρότερη μοίρα εάν διαπραγματεύονταν ξεχωριστά με τις φαρμακευτικές εταιρείες; Το μοντέλο που εφαρμόζεται, παρά τις καθυστερήσεις, είναι ένα έμπρακτο δείγμα αλληλεγγύης. Στο μέλλον θα έχουμε περισσότερα εμβόλια από όσα θα χρειαστούμε», συμπλήρωσε.

Κάποιοι μετά τα λεφτόδενδρα ανακάλυψαν και τα εμβολιόδενδρα

«Επιλέξαμε μία πρωτοπόρα διαδικασία σε ό,τι αφορά στην προτεραιοποίηση για τον εμβολιασμό» επισήμανε ο πρωθυπουργός και εξήγησε πως: «γίνεται ψηφιακά και με απόλυτη διαφάνεια. το Κράτος πηγαίνει στον πολίτη. Πολύ σύντομα θα ανοίξουμε την πλατφόρμα και για τους πολίτες άνω των 80 ετών».

«Κάθε ημέρα η διαδικασία του εμβολιασμού υπόκειται στη βάσανο της διαφάνειας και της λογοδοσίας» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζοντας την ομιλία του. «Μέχρι σήμερα έχουμε κλείσει 122.000 ηλεκτρονικά ραντεβού. η Ελλάδα είναι περίπου στον ευρωπαϊκό μέσο όρο σχετικά με την ταχύτητα των εμβολιασμών. Μέχρι στιγμής είμαι απολύτως ικανοποιημένος από την δρομολόγηση του σύνθετου εγχειρήματος. Ελληνική καινοτομία και το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού. Πρότεινα στην ΕΕ να πάρει και κοινοτικό χαρακτήρα. Είμαστε στην πρώτη γραμμή των χωρών, που θέλουν οι μετακινήσεις των ευρωπαίων πολιτών να γίνονται πιο απρόσκοπτα»..

Και στη συνέχεια, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, είπε: «Πάλι καλά κ. Τσίπρα που δεν μας ζητήσατε να κρατικοποιηθεί η Astrazeneca και η Pfizer με ένα νόμο και ένα άρθρο. Αυτά είναι αστεία επιχειρήματα και πυροτεχνήματα. Είτε δηλώνουν άγνοια για τα διεθνή δεδομένα, είτε αφέλεια, είτε σκόπιμη παραπλάνηση της κοινής γνώμης. Κάποιοι μετά τα λεφτόδενδρα ανακάλυψαν και τα εμβολιόδενδρα».

Ο στόχος έως τις αρχές καλοκαιριού να είναι ασφαλής ο πληθυσμός είναι εφικτός

«Είναι δεδομένο πως στην διαδικασία εμβολιασμού θα υπάρχουν αστοχίες και δυσκολίες» είπε στη συνέχεια ο πρωθυπουργός. «Το ζήτημα είναι να εντοπίζονται γρήγορα και να λύνονται» συμπλήρωσε. «Έως τώρα στην χώρα μας τα προβλήματα είναι μικρά και όλα βαίνουν βάσει του σχεδιασμού. είναι σημαντικό από όλα τα κόμματα να εκπέμπεται το μήνυμα πως τα εμβόλια είναι ασφαλή και αποτελεσματικά».

«Εντός του επόμενου μήνα θα τεθούν σε λειτουργία και στην πατρίδα μας 4 μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, θα έχουν το καθένα από αυτά την δυνατότητα να εμβολιάζει 20.000 πολίτες ημερησίως», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Έως τον Μάρτιο θα έχουμε 4.600.000 δόσεις εμβολίων και στο τέλος του πρώτου τριμήνου θα μπορέσουμε να έχουμε εμβολιάσει περί τα 2 εκατομμύρια πολίτες. Ο στόχος έως τις αρχές καλοκαιριού να είναι ασφαλής ο πληθυσμός είναι εφικτός».

Επίσης ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη «να πορευθούμε ενωμένοι και συστρατευμένοι». Όπως εξήγησε «είναι αδύνατον να πετύχουμε εάν ο καθένας δεν κάνει αυτό που του αναλογεί. Για αυτό μιλώ για ατομική υπευθυνότητα. Επιμένουμε λοιπόν ότι η έννοια της ατομικής υπευθυνότητας είναι σήμερα περισσότερο σημαντική από πότε καθώς μπαίνουμε στη φάση της σταδιακής χαλάρωσης. Η ατομική υπευθυνότητα δεν αποτελεί άλλοθι για πιθανές κυβερνητικές αστοχίες».

Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει στο σταδιακό άνοιγμα της Οικονομίας, από Δευτέρα

«Κάθε μηνάς Lockdown στοιχίζει στην ελληνική Οικονομία πάνω από 3 δις Ευρώ» είπε, συνεχίζοντας ο πρωθυπουργός και τόνισε «εξ ου και η ώρα να πάρουμε σταδιακά το ρίσκο της σταδιακής επαναλειτουργίας της οικονομίας, εφ ‘ όσον το εισηγηθούν οι ειδικοί».

Εξειδικεύοντας στη συνέχεια την αναφορά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως «το click away δούλεψε για ορισμένους κλάδους, όχι τόσο στην ένδυση και την υπόδηση. Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει στο σταδιακό άνοιγμα της Οικονομίας, από Δευτέρα. Το πρόστιμο θα αυξηθεί από τα 300 στα 500 ευρώ ώστε να μπορέσουμε να αναθερμάνουμε την οικονομία χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο την δημόσια υγεία. θέλω να είμαι ξεκάθαρος πως κάθε άνοιγμα της οικονομίας προκαλεί λελογισμένη αύξηση κρουσμάτων». Και αυτό «όσο δεν προσθέτει πίεση στο ΕΣΥ, μπορούμε να το αντέξουμε».

Επίσης, ο πρωθυπουργός προανήγγελλε και νέα οικονομική στήριξη σε όσους πλήττονται από την πανδημία λέγοντας πως «η κάλυψη του ενοικίου των επαγγελματιών κατά 80% επεκτείνεται για το μήνα Φεβρουάριο» αλλά και πως «επεκτείνονται για δυο μήνες ακόμη όλα τα επιδόματα ανεργίας που έχουν λήξει».