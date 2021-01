Πολιτική

Lockdown: Τα μέτρα που εξετάζονται για σχολεία και αγορά

Η έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής, τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι για τη δύσκολη «εξίσωση» και ο «πόλεμος» για τα εμβόλια.

Επανέρχονται τα σενάρια για σκλήρυνση των μέτρων, την ώρα που η «έκρηξη» των κρουσμάτων και η εμφανής πλέον εξάπλωση της μετάλλαξης του κορονοϊού βάζουν στο προσκήνιο την αναβολή του ανοίγματος Γυμνασίων – Λυκείων.

Η Επιτροπή των Ειδικών συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα, εκτάκτως, με βασικό ζήτημα την εισήγηση για το άνοιγμα των Γυμνασίων – Λυκείων από τη Δευτέρα. Δεδομένου ότι και στην πρώτη απόφαση για άνοιγμα την 1η Φεβρουαρίου δεν ήταν ομόφωνη και αυτήν τη φορά, πολλοί από τους καθηγητές της Επιτροπής φαίνεται να διαφωνούν με το άνοιγμα.

Τα αυξημένα κρούσματα, επιπλέον, που αποτυπώνονται αυτές τις μέρες στις ανακοινώσεις του ΕΟΔΥ αφορούν το διάστημα 11 με 17 Ιανουαρίου, την εβδομάδα δηλαδή που άνοιξαν οι μικρότερες τάξεις των σχολείων.

Επιπλέον φόβος υπάρχει για εκτεταμένη εξάπλωση του μεταλλαγμένου στελέχους, η οποία δεν έχει εντοπιστεί. Παράλληλα, το γεγονός ότι η Αττική «βράζει» φέρνει πιο κοντά την ανάγκη επιβολής αυστηρότερων μέτρων, ακόμα και ενός σκληρού lockdown.

Δεν είναι όμως μόνο τα σχολεία, αλλά και το άνοιγμα της αγοράς που μπαίνει στο «μικροσκόπιο», καθώς επανέρχεται στο «τραπέζι» το σενάριο για click away.

Ένα τρίτο σενάριο που συζητείται είναι αυτό του να ανοίξουν τα σχολεία και να κλείσει η αγορά.

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή θα εισηγηθεί σήμερα και η σχετική ενημέρωση θα γίνει την Παρασκευή από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η «μάχη» με τις φαρμακευτικές εταιρείες για τα εμβόλια. Με την AstraZeneca να επιστρέφει στο «τραπέζι» των συζητήσεων με την ΕΕ την Τετάρτη, να αποτελεί ακόμα ένα κεφάλαιο στον «πόλεμο» που έχει ξεκινήσει. Μετά το πέρας της συνεδρίασης, η Ευρωπαία Επίτροπος χαρακτήρισε «εποικοδομητική» την κουβέντα, ωστόσο δεν βγήκε κάποιο απτό αποτέλεσμα. Σύμφωνα δε με πληροφορίες που μεταδίδουν δημοσιογράφοι που την κάλυψαν, η AstraZeneca έκανε λόγο για περικοπή 70% στις συμφωνηθείσες δόσεις εμβολίων στην Ευρώπη. Με άλλα λόγια, θα παραδώσει το 25% από αυτά που έχει συμφωνηθεί να παραδώσει.

Στη Μαδρίτη, πάντως, καθώς και στην Τσεχία, οι εμβολιασμοί των πολιτών διεκόπησαν λόγω έλλειψης εμβολίων.