Πολιτισμός

Εκκλησία της Ελλάδος: Σποτ για τα 200 χρόνια από το 1821

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στον "αέρα" το επετειακό σποτ της Εκκλησίας της Ελλάδος για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.