Life

Γεωργουλέας στο “Πρωινό”: Ο Δημήτρης Λιγνάδης είναι στην Αθήνα και κατηγορείται ψευδώς

Ο δικηγόρος του σκηνοθέτη απαντά στο σενάριο της φυγής του, αλλά και στα όσα ακούγονται για παρενοχλήσεις και κύκλωμα παιδικής μαστροπείας.