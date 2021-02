Οικονομία

Κακοκαιρία “Μήδεια”: Σχέδιo άμυνας από τον ΑΔΜΗΕ

Πιθανές οι διακοπές ρεύματος. Σύσταση για συνετή κατανάλωση.

Σχέδιο άμυνας για τη θωράκιση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας τα επόμενα κρίσιμα -λόγω της κακοκαιρίας- 24ωρα σε όλη τη χώρα έθεσε σε εφαρμογή ο ΑΔΜΗΕ. Σε αυτό περιλαμβάνονται -εφόσον χρειαστεί- η περικοπή της ηλεκτροδότησης σε μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές, η εξασφάλιση της μέγιστης διαθεσιμότητας των θερμικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και η κατάστρωση σχεδίων τροφοδοσίας των καταναλωτών σε περίπτωση βλάβης στα δίκτυα. Ωστόσο, δεν αποκλείονται διακοπές στην ηλεκτροδότηση, ενώ εάν χρειαστεί θα γίνονται προγραμματισμένες ανά περιοχή διακοπές σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ. Παράλληλα, ο ΑΔΜΗΕ απευθύνει σύσταση για «συνετή κατανάλωση» ρεύματος.

«Σε ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως αυτές που αναμένεται να επικρατήσουν τα επόμενα 24ωρα, ενδέχεται να σημειωθούν σφάλματα στις εναέριες γραμμές μεταφοράς ή και τους υποσταθμούς. Συνήθως, οι επιπτώσεις είναι μεταβατικές και αντιμετωπίζονται με ανασχεδιασμό της λειτουργίας του Συστήματος. Για την άμεση επιδιόρθωση τυχόν βλαβών έχει τεθεί σε επιφυλακή το αρμόδιο προσωπικό του ΑΔΜΗΕ», επισημαίνει, σε σχετική ανακοίνωση, ο Διαχειριστής.

«Με βάση τα ανωτέρω, δεν αποκλείεται -σε συνδυασμό δυσμενών παραγόντων- να πραγματοποιηθούν αυτόματα διακοπές σε καταναλωτές για μικρά χρονικά διαστήματα. Σε περίπτωση σοβαρού προβλήματος στο παραγωγικό δυναμικό θα τεθεί σε εφαρμογή το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο για αντιμετώπιση εκτάκτων συνθηκών, που προβλέπει κυκλικές περικοπές καταναλωτών, μικρής διάρκειας, με συνεργασία ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ, κατόπιν προγραμματισμού και ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού. Καθ' όλη τη διάρκεια των φαινομένων είναι κρίσιμη η συνετή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τους καταναλωτές», προσθέτει.

Το έκτακτο σχέδιο τέθηκε σε εφαρμογή μετά τη διενέργεια ασκήσεων προσομοίωσης σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα μετεωρολογικά δεδομένα. Σκοπός των ασκήσεων ήταν να προβλεφθούν η ζήτηση και η προσφορά ηλεκτρικής ενέργειας και να υπολογιστεί η επάρκεια του Συστήματος για το διάστημα κλιμάκωσης των δυσμενών καιρικών φαινομένων, που προβλέπεται να διαρκέσουν έως το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου.

Όσον αφορά στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, κυριότερος παράγοντας επίδρασης είναι οι μετεωρολογικές συνθήκες και, ειδικότερα, οι θερμοκρασίες και η ένταση των ανέμων που θα επικρατήσουν στην επικράτεια. Για τη διαχείριση της ζήτησης από τους βιομηχανικούς καταναλωτές έχει προβλεφθεί η δυνατότητα χρήσης του μέτρου της διακοψιμότητας.

Σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έχουν ληφθεί μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη διαθέσιμη ισχύς των μονάδων παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων φυσικού αερίου και των υδροηλεκτρικών μονάδων. Στις εκτιμήσεις παραγωγής δεν λαμβάνονται υπόψη οι ανανεώσιμες πηγές, καθώς σε ακραίες συνθήκες ψύχους η συμβολή τους είναι πολύ περιορισμένη.