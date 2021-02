Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: έσπασε το αήττητο των “ερυθρόλευκων”

“Πράσινο” το ντέρμπι των “αιωνίων” στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Με μεγάλους πρωταγωνιστές τους σκόρερ, Ζοσέ Μαουρίσιο (6’) και Γιουνούς Σανκαρέ (73’), ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Λεωφόρου στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής κι έβαλε τέλος στο εφετινό αήττητο των «ερυθρολεύκων». Μείωσαν στο 82’ με τον Ελ Αραμπί οι Πειραιώτες, απίστευτη απόκρουση του Διούδη στο 89’ που κράτησε τη νίκη για τους «πράσινους», πρώτη εκτός έδρας ήττα για τον Ολυμπιακό μετά από δύο χρόνια.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ δυνατά στο γήπεδο και με διάθεση να πιέσει από τα πρώτα λεπτά. Μόλις στο 5ο λεπτό η πίεσή του απέδωσε καρπούς, όταν από το πρέσινγκ έξω από την «ερυθρόλευκη» περιοχή, ο Μαουρίσιο έβγαλε εξαιρετική κάθετη προς τον Ενγκμπακοτό, ο οποίος πλάσαρε άουτ.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Παναθηναϊκός έκλεψε ξανά τη μπάλα, ο Ιωαννίδης έμεινε όρθιος παρά το μαρκάρισμα του Σεμέδο, έβγαλε προς τον Σανκαρέ, που «σέρβιρε» προς το πίσω δοκάρι, με τον Μαουρίσιο να σημαδεύει με εξαιρετική κεφαλιά τη γωνία του Σα, κάνοντας το 1-0!

Στο 18’ ο Ολυμπιακός αναπτύχθηκε γρήγορα από τα αριστερά, με τον Φορτούνη να δίνει στον Μπουχαλάκη, αυτός στον Βρουσάι που σούταρε πάνω από τα δοκάρια του Διούδη.

Στο 33’ οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν ξανά στην περιοχή του Παναθηναϊκού, με τον Καμαρά να γίνεται αποδέκτης της μπάλας και να σουτάρει χαμηλά, αλλά ο Διούδης είχε καλύψει καλά τη γωνία του και μπλόκαρε σταθερά.

Εννέα λεπτά αργότερα από σέντρα του Σίλβα, ο Βρουσάι από το ύψος της μικρής περιοχής έπιασε κεφαλιά που έφυγε μακριά απ’ την εστία του Διούδη, ενώ στο 43’ ο Χασάν βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά σούταρε πάνω από τα δοκάρια.

Στο δεύτερο μέρος, ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά παίρνοντας τα ηνία του αγώνα και στο 64’ έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Ελ Αραμπί. Μετά από σουτ του Τιάγκο, η μπάλα κόντραρε κι έφτασε στον στράικερ του Ολυμπιακού που πλάσαρε από πλάγια θέση, όμως η προσπάθειά του πέρασε λίγο άουτ από το δεξί δοκάρι του Διούδη.

Ο Παναθηναϊκός κρατώντας σταθερά τις θέσεις του μέσα στο γήπεδο, προσπαθούσε να «χτυπήσει» στην κόντρα κι έφτασε και σε ένα δεύτερο γκολ στο 73’ με τον Σανκαρέ. Μετά από φάουλ του Βέλεθ στο δεύτερο δοκάρι, ο Βέλεθ πήρε την κεφαλιά, ο Σα δεν μπλόκαρε σταθερά κι ο Σανκαρέ με δυνατό σουτ έκανε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό.

Στο 80’ από γύρισμα του Βαλμπουενά, η μπάλα έφτασε στον Ανδρούτσο ο οποίος είχε όλη την εστία μπροστά του, αλλά το πλασέ του πέρασε λίγο άουτ από την εστία του Διούδη.

Στο 82’ ο Ολυμπιακός μείωσε σε 2-1, έπειτα από φάση διαρκείας μέσα στα καρέ του Παναθηναϊκού. Μετά το κόρνερ ο Μασούρας πήρε την κεφαλιά, ο Νιάς προσπάθησε να απομακρύνει, όμως ο Ελ Αραμπί έβαλε την κόντρα, η μπάλα πήγε στο δεξί δοκάρι επέστρεψε στον επιθετικό του Ολυμπιακού που με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Στο 89’ ο Ολυμπιακός έχασε απίστευτη ευκαιρία για να ισοφαρίσει, όταν από γέμισμα του Τιάγκο Σίλβα, ο Μασούρας βρέθηκε αμαρκάριστος στη μικρή περιοχή, όμως ο Διούδης απέκρουσε με τα πόδια το πλασέ του, δείχνοντας εξαιρετικά αντανακλαστικά.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Λ. Μπόλονι): Διούδης, Μολό, Σένκεφελντ, Βέλεθ, Χουάνκαρ, Αλεξανδρόπουλος (70’ Νιάς), Μαουρίσιο, Σανκαρέ, Ενγκμπακοτό (77’ Αϊτόρ), Καμπετσής (66’ Καρλίτος), Ιωαννίδης.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Π. Μαρτίνς): Σα, Ανδρούτσος, Σεμέδο, Παπασταθόπουλος (56’ Μπα), Ρέαμπτσιουκ, Καμαρά (76’ Μασούρας), Τιάγκο Σίλβα, Μπουχαλάκης, Βρουσάι (46’ Βαλμπουενά), Φορτούνης (56’ Ελ Αραμπί), Χασάν (76’ Κάιπερς).