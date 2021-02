Οικονομία

Αλλαγές στην κρατική βοήθεια για φυσικές καταστροφές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών για τους νέους όρους της αρωγής σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, «Η κλιματική αλλαγή εκδηλώνεται πλέον με συχνότερα και βιαιότερα φυσικά φαινόμενα, τα οποία προκαλούν εκτεταμένες καταστροφές σε διάφορες περιοχές της χώρας μας. Τα νέα δεδομένα δημιουργούν και νέες ανάγκες, με πιο επιτακτική αυτή της έγκαιρης υποστήριξης των πληγέντων από το κράτος – κάτι που αποτελεί και προτεραιότητα της Κυβέρνησης.

Το Υπουργείο Οικονομικών, ανταποκρινόμενο σε αυτές τις προκλήσεις, έχοντας αναλύσει το υφιστάμενο καθεστώς και εντοπίζοντας τις αδυναμίες του, επεξεργάστηκε και θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση Σχέδιο Νόμου για την κρατική αρωγή, το οποίο δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο καθεστώς αποζημιώσεων των επιχειρήσεων που πλήττονται από φυσικές καταστροφές και ένα πλαίσιο συντονισμού των διαδικασιών αποκατάστασης και ενίσχυσης των πληττόμενων περιοχών, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη στήριξη σε όσες και όσους έχουν ανάγκη.

Πιο αναλυτικά, με την υπό διαβούλευση νομοθετική πρωτοβουλία:

Διαμορφώνεται ένα συνεκτικό πλαίσιο για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από θεομηνίες, ώστε να διευκολύνεται η αποκατάσταση της κανονικότητας στην οικονομική ζωή των πληττόμενων επιχειρήσεων το συντομότερο δυνατόν. Θεσπίζεται μια διαδικασία συντονισμού των μέτρων αποκατάστασης και στήριξης, σε συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, προκειμένου να διαμορφώνεται πλήρης εικόνα για τις ανάγκες αποκατάστασης και την πορεία υλοποίησης των μέτρων στήριξης. Δημιουργούνται εξειδικευμένες υπηρεσιακές δομές, οι οποίες θα αναλάβουν τις διαδικασίες επιχορήγησης των πληγεισών επιχειρήσεων, τη διαμόρφωση ειδικών καθεστώτων και έκτακτων μέτρων στήριξης επιχειρήσεων, καθώς και τον συντονισμό της υλοποίησης των μέτρων αποκατάστασης ζημιών και στήριξης των πληγέντων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία, όσον αφορά την κρατική αρωγή σε φυσικές καταστροφές, αποτελείται από έξι βασικούς άξονες:

Ιδρύεται η Εθνική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, η οποία συντονίζει και διασφαλίζει σε εθνικό επίπεδο την υλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την κρατική αρωγή. Η Επιτροπή τελεί υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και αποτελείται από Γενικούς Γραμματείς των συναρμόδιων Υπουργείων, καθώς και τον Διοικητή του ΕΛΓΑ. Σε συνέχεια και των πρόσφατων παρεμβάσεων έπειτα από το πλήγμα της θεομηνίας του «Ιανού», αναδιαμορφώνεται ο μηχανισμός επιχορήγησης επιχειρήσεων που επλήγησαν από θεομηνίες, ώστε να αντιμετωπιστεί ο κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων, να διασφαλιστεί η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών, να επιτευχθεί ο συντονισμός στην κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού. Ειδικότερα, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, (α) ο ορισμός του Περιφερειακού Συντονιστή Κρατικής Αρωγής για να υπάρχει ένας μόνιμος γνώστης και υπεύθυνος για τη διαδικασία, (β) η δημιουργία Επιτροπών Κρατικής Αρωγής στις Περιφέρειες για τις εκτιμήσεις ζημιάς σε επιχειρήσεις, (γ) η δημιουργία Εθνικού Μητρώου Στελεχών Επιτροπών Κρατικής Αρωγής, στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι που μπορούν να ενταχθούν στις Επιτροπές Κρατικής Αρωγής, τηρώντας συγκεκριμένες προϋποθέσεις και ποιοτικά κριτήρια, (δ) η αποσαφήνιση της διαδικασίας επιχορήγησης των επιχειρήσεων, (ε) η διαμόρφωση εργαλείων – ανάλογα με την περίπτωση – ενίσχυσης των επιχειρήσεων (δηλαδή, πρώτη αρωγή και προκαταβολή), και (ζ) η πρόβλεψη διαδικασίας ελέγχου του εν λόγω σχήματος. Διευρύνεται η περίμετρος των δικαιούχων για αποζημίωση λόγω ζημιών από θεομηνία, με την ένταξη τόσο των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, όσο και των ιδιωτών με αγροτικές εκμεταλλεύσεις που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη τη βαρύτητα που έχει η αγροτική δραστηριότητα στο εισόδημα της κάθε κατηγορίας. Ψηφιοποιείται η διαδικασία, με τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατικής αρωγής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία θα καθιστά τη διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης γρήγορη, αποτελεσματική, με δυνατότητα ελέγχου και διασταύρωσης των στοιχείων και των σχετικών δηλώσεων. Παρέχονται κίνητρα για ιδιωτική ασφάλιση, μέσω σχετικής διάταξης που προβλέπει τη δυνατότητα οι πληγείσες επιχειρήσεις να λαμβάνουν επιχορήγηση επιπλέον της αποζημίωσης που προβλέπεται από την ιδιωτική τους ασφάλιση. Διαμορφώνονται οι συνθήκες για την κινητοποίηση της κοινωνίας με τη σύσταση Ταμείου Κρατικής Αρωγής, το οποίο, με αυστηρούς κανόνες λογοδοσίας και με διαφανείς κανόνες λειτουργίας, θα συγκεντρώνει εισφορές ιδιωτών για αποκατάσταση φυσικών καταστροφών. Δεύτερη πηγή χρηματοδότησης για το Ταμείο θα είναι τα ποσά που εισπράττονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από ενισχύσεις κρατικής αρωγής. Την εποπτεία του Ταμείου αναλαμβάνει η Προεδρία της Κυβέρνησης.

Με την παραπάνω σειρά παρεμβάσεων, το Υπουργείο Οικονομικών στέκεται δίπλα στους πολίτες που πλήττονται από φυσικά φαινόμενα, αποκαθιστώντας το αίσθημα ασφάλειας και δικαιοσύνης και ενισχύοντας τις προϋποθέσεις επιστροφής στην κανονικότητα και τοπικής ανάπτυξης.

Η διαβούλευση επί του νομοσχεδίου διενεργείται μέσω του δικτυακού τόπου www.opengov.gr/minfin/ και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 1η Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00».