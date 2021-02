Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Έντονη αυξητική τάση δείχνουν τα λύματα

Παραμένει ψηλά το ιικό φορτίο. Πώς επηρέασε η "Μήδεια" τα χαρακτηριστικά των λυμάτων και τις μετρήσεις.

Αυξητική τάση στη συγκέντρωση του ιικού φορτίου στα λύματα εξακολουθεί να καταγράφεται στις καθημερινές μετρήσεις που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ.

Οι τιμές της συγκέντρωσης του SARS-CoV-2 στα δείγματα που ελήφθησαν από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης στις 15 και 16 Φεβρουαρίου, μετά τον περιβαλλοντικό εξορθολογισμό των μετρήσεων, είναι κατά 17% αυξημένες σε σχέση με τις τιμές των δύο προηγούμενων δειγματοληψιών.

«Η ημερήσια διακύμανση είναι αυτή που μας δείχνει ότι, μέχρι στιγμής, η αυξητική τάση είναι μεν ξεκάθαρη και έντονη, απέχει δε από το να χαρακτηριστεί εκρηκτική. Το ιικό φορτίο από τις αρχές του μήνα αυξήθηκε σταδιακά με σχετικά ήπιο ρυθμό, ο οποίος όμως κατά την τελευταία εβδομάδα έχει επιταχυνθεί σημαντικά», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου, καθ. Νίκος Παπαϊωάννου.

«Σε σχέση με τα χαμηλότερα επίπεδα της περιόδου, ήτοι την εβδομάδα 20-27 Ιανουαρίου η απόλυτη τιμή του ιικού φορτίου είναι σήμερα εξαπλάσια. Το ότι η αύξηση αυτή δεν ήλθε απότομα, όπως συνέβη τον περασμένο Νοέμβρη, είναι και το στοιχείο που καθιστά διαχειρίσιμη την κατάσταση για το δημόσιο σύστημα υγείας, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πίεση στα νοσοκομεία», πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα αν η πρόσφατη κακοκαιρία μπορεί να επηρέασε τα χαρακτηριστικά των λυμάτων και τις μετρήσεις, η Δρ. Μ. Πεταλά επικεφαλής της ομάδας υποδοχής των λυμάτων στο ΑΠΘ και πιο συγκεκριμένα στο Εργαστήριο Τεχνικής και Σχεδιασμού Περιβάλλοντος του Tμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ απάντησε: «Κατά τις ημέρες των πρόσφατων χιονοπτώσεων παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις στα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των λυμάτων που ελήφθησαν από την είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα, αυξήθηκε η συγκέντρωση των αιωρούμενων στερεών σωματιδίων και μεταβλήθηκε η σύσταση του οργανικού φορτίου. Και οι δύο αυτές παράμετροι επηρεάζουν την μέτρηση του ιικού φορτίου και ελήφθησαν υπόψη στον εξορθολογισμό των αποτελεσμάτων».

Στα συνημμένα διαγράμματα του ΑΠΘ, που παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι ημέρες των δειγματοληψιών που καταγράφονται με πορτοκαλί χρώμα αντιστοιχούν σε 100-400 κρούσματα (όπως ανακοινώθηκαν τις αντίστοιχες ημέρες από τον ΕΟΔΥ) και οι μέρες που καταγράφονται με πράσινο σε λιγότερα από εκατό ανακοινωμένα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων.