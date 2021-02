Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: γεμίζουν οι ΜΕΘ, αυξάνονται τα κρούσματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Κοκκινίζει" και πάλι η Ελλάδα. Σημαντική επιβάρυνση του επιδημιολογικού φορτίου. Στην "εντατική" ξανά το ΕΣΥ. Η πληρότητα στις ΜΕΘ.

Με τις ΜΕΘ στο λεκανοπέδιο της Αττικής να γεμίζουν ασφυκτικά και τα κρούσματα και τις μεταλλάξεις του κορονοϊού να αυξάνονται, οι επιδημιολόγοι δεν έχουν ακόμα σαφή εικόνα για το αν θα πρέπει να αρθούν κάποιοι περιορισμοί στις 28 Φεβρουαρίου. Συγκεκριμένα, η πληρότητα στις εντατικές έχει φτάσει στο 85%, ενώ οι μονάδες με απλές κλίνες Covid-19 γεμίζουν η μία μετά την άλλη στα νοσοκομεία της Αττικής.

Όπως εξήγησε ο επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας, Γκίκας Μαγιορκίνης, παρατηρείται, μικρός ρυθμός στην αύξηση των κρουσμάτων, η επιβάρυνση στις ΜΕΘ είναι της τάξης του 12% και οι εισαγωγές ασθενών σε νοσοκομεία ανέρχονται σε 200 ανά ημέρα.

Σε 1.460 ανέρχονται τα νέα κρούσματα στη χώρα μας, με τα 741 από αυτά να είναι στην Αττική. 230 μάλιστα καταγράφηκαν στο κέντρο της πόλης, ενώ 142καταγράφηκαν στη Θεσσαλονίκη και 104 στην Αχαΐα. Ακόμη 28 θανάτους ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ, ενώ 325 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.

Την επιβολή σκληρού lockdown σε άλλες δύο περιοχές της χώρας, όπου εμφανίζεται επιδεινωμένη επιδημιολογική εικόνα, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς. Πρόκειται για τον δήμο Ευόσμου-Κορδελιού, στη Θεσσαλονίκη, όπου εντοπίστηκαν κρούσματα της νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης του ιού, καθώς και του δήμου Καλυμνίων. Τα μέτρα ισχύουν από τις 6:00 το πρωί του Σαββάτου και μέχρι την 1η Μαρτίου.

Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου παραμένουν οι Περιφερειακές Ενότητες της Αχαΐας, της Εύβοιας (πλην Σκύρου), της Αττικής, καθώς και ο Δήμος Μυκόνου. Τα μέτρα στις παραπάνω περιοχές ισχύουν έως τις 28 Φεβρουαρίου. Στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου εντάσσονται από τις 6:00 το πρωί του Σαββάτου, έως την 1η Μαρτίου, οι Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ηλείας (πλην του Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων) και οι Δήμοι Θάσου, Αγιάς Λάρισας, Ηρακλείου Κρήτης, Κορίνθου, Νεμέας, Άργους-Μυκηνών και Ζίτσας Ιωαννίνων.

Υπενθυμίζεται πως στο “κόκκινο” παραμένουν οι Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Ρεθύμνου, καθώς και οι Δήμοι Τανάγρας, Θηβαίων, Πύδνας Κολινδρού, Τεμπών και Καρπάθου.

Παρ όλα αυτά, ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, τόνισε στη Βουλή ότι στις αρχές του Μάη αναμένεται να ανοίξουν οι χώροι εκδηλώσεων και πλησιάζει και το άνοιγμα της εστίασης. «Ημερομηνία δεν μπορώ να δώσω, αλλά μπορώ να πω ότι σύντομα θα ανοίξει και η εστίαση», είπε χαρακτηριστικά.