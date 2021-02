Υγεία - Περιβάλλον

Λινού για πιστοποιητικό εμβολιασμού: να αντιμετωπιστούν προκαταβολικά οι ανισότητες

Η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ μίλησε στον ΑΝΤ1 για το άνοιγμα των σχολείων αλλά και τη διπλή μάσκα.

Στο πιστοποιητικό εμβολιασμού αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινού, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι”.

Τόνισε χαρακτηριστικά ότι θα πρέπει να καθοριστεί το πώς πρέπει να χρησιμοποιηθεί. “Το θέμα των ανισοτήτων πρέπει να αντιμετωπιστεί προκαταβολικά” σημείωσε.

Για το ζήτημα της διπλής μάσκας, για μεγαλύτερη προστασία από τον κορονοϊό, τόνισε ότι τη συστήνει πλέον ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αλλά υπάρχουν θέματα κοινωνικά και οικονομικά. Σημείωσε ωστόσο ότι κάθε προσθήκη μάσκας μειώνει την πιθανότητα να μολυνθούμε και να μεταδώσουμε τον κορονοϊό.

Έκανε γνωστό ότι δεν υπάρχουν μελέτες για την προστασία της πάνινης μάσκας, ενώ η χειρουργική μάσκα μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης κατά 40%.

Για τα σχολεία είπε ότι είναι πολιτική απόφαση το εάν θα ανοίξουν και πότε και έκανε γνωστό ότι είναι μεγαλύτερη η μεταδοτικότητα στα Γυμνάσια και Λύκεια, καθώς πολλοί εκπαιδευτικοί είναι σε περισσότερα τμήματα και περισσότερα σχολεία.