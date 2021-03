Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τα κρούσματα ανά δήμο σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Σοκ προκαλεί η “εκτόξευση” των κρουσμάτων σε πολλές περιοχές. Αναλυτικοί πίνακες.

Η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων, που προκαλεί ανησυχία σε επιστήμονες και Κυβέρνηση αποτυπώνεται στα αποκλειστικά στοιχεία που εξασφάλισε το protothema.gr από τους δήμους της Αττικής. Τα ντοκουμέντα αποκαλύπτουν ότι ο Πειραιάς και άλλες πόλεις βρίσκονται στο “κόκκινο” με τη λήψη νέων περιοριστικών μέτρων να είναι… μονόδρομος.

Στον δήμο Αθηναίων στις 9 Ιανουαρίου καταγράφηκαν 544 ενεργά κρούσματα ενώ στις 2 Μαρτίου ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων ανέρχεται στα 1618.

Περιστέρι: Από 121 κρούσματα που είχαν επισήμως καταγραφεί στις 9 Ιανουαρίου, ο αριθμός των ασθενών με COVID-19 αυξήθηκε στα 331 στις 2 Μαρτίου.

Δήμος Αχαρνών: Τα ενεργά κρούσματα από 117 που ήταν στις 9 Ιανουαρίου, έφτασαν στα 238 την Τρίτη 2 Μαρτίου.

Αύξηση κατά σχεδόν 500% καταγράφεται σε Πειραιά και Αιγάλεω!

Δείτε αναλυτικά την πορεία των ενεργών κρουσμάτων στην Αττική από τις 9 Ιανουαρίου μέχρι τις 2 Μαρτίου 2021 στους πίνακες που ακολουθούν:

Πίνακας των κρουσμάτων σε Αττική - Οι πρώτες ημέρες Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου

Πίνακας ενεργών κρουσμάτων για 2 Μαρτίου (Αττική - Θεσσαλονίκη)

Δείτε αναλυτικότερα τον πίνακα με τα κρούσματα ανά δήμο από 9 Ιανουαρίου έως 2 Μαρτίου

Πειραιάς: Από τα 186 κρούσματα στις 9 Ιανουαρίου, ο αριθμός “εκτοξεύτηκε” στα 1.029 ενεργά κρούσματα στις 2 Μαρτίου.

Αιγάλεω: Από τα 31 κρούσματα στις 9 Ιανουαρίου, οι ασθενείς με COVID-19 πολλαπλασιάστηκαν στους 167 την Τρίτη.

Σαλαμίνα: Εντυπωσιακή “εκτόξευση” των ενεργών κρουσμάτων! Από τα 21 περιστατικά στις 9 Ιανουαρίου, την Τρίτη καταγράφηκαν 146.

Σημαντική είναι η αύξηση στο Δήμο Καλλιθέας αλλά και στην Πετρούπολη. Στην Καλλιθέα από τα 44 στις 9 Ιανουαρίου φθάσαμε στα 217 χθες και στην Πετρούπολη από τα 26 στις 9 Ιανουαρίου τα κρούσματα πολλαπλασιάστηκαν στα 146 στις 2 Μαρτίου.

Από τις αρχές του χρόνου μέχρι και χθες, η αύξηση που παρατηρείται σε πολλούς δήμους της Αττικής είναι πραγματικά εντυπωσιακή.

Στην Κηφισιά από τα 29 κρούσματα φθάσαμε στα 149, ενώ συνολικά από τα 2.478 ενεργά κρούσματα που είχαμε στις 10 Ιανουαρίου φθάσαμε στα 7.650 στις 2 Μαρτίου.

Σε όλους τους δήμους της Αττικής τα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού στις 2 Μαρτίου άγγιξαν τα 7.650.

Θεσσαλονίκη: 1.040 τα ενεργά κρούσματα στις 2 Μαρτίου

Τα στοιχεία που φέρνει στη δημοσιότητα το protothema.gr αποκαλύπτουν ότι στις 2 Μαρτίου ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορωνοϊού στο δήμο Θεσσαλονίκης ανέρχεται στα 1.040! Στον δήμο Θερμαϊκού έχουν επιβεβαιωθεί 100 ασθενείς με κορωνοϊό, στον δήμο Παύλου Μελά τα κρούσματα ασθενών με Covid ήταν 62 και στον δήμο Κορδελιού-Ευόσμου 56.

Σε όλους τους δήμους της Θεσσαλονίκης, ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων είναι 1.591.

Ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων

Σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία του ΕΟΔΥ, ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 194.582 (ημερήσια μεταβολή +1.2%), εκ των οποίων 51.8% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 60 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.368 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 23, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 6.557 θάνατοι. Το 95.7% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 422 (69.9% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 έτη. To 84.6% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.364 ασθενείς. Οι νέες εισαγωγές ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 289 (ημερήσια μεταβολή +11.58%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 291 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0.2 έως 105 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 15 έως 103 έτη). Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ πραγματοποιήθηκαν 61.255 τέστ σε όλη την επικράτεια. Από αυτά, τα 26.693 ήταν μοριακά και τα 34.562 ήταν rapid test.

Πηγή: protothema.gr