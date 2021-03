Πολιτική

Κικίλιας για εμβόλιο της AstraZeneca: Συνεχίζονται οι εμβολιασμοί

Ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες του ΕΜΑ, υπογράμμισε ο Υπουργός Υγείας. Συνεδριάζει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.

«Δεν αναστέλλονται οι εμβολιασμοί με το εμβόλιο της AstraZeneca, πάντα στο πλαίσιο των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ), ξεκαθάρισε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, σχολιάζοντας τα περί αναστολής της χρήσης του σε χώρες της ΕΕ

«Συνιστώ ψυχραιμία και νηφαλιότητα... Στη χώρα μας έχουμε κάνει 172.000 εμβολιασμούς με αυτό το εμβόλιο. Στη χώρα μας υπήρξε ένα σοβαρό περιστατικό, το έλεγξε ο ΕΟΦ και δεν σχετίζεται με το εμβόλιο της AstraZeneca. Έχουν γίνει πάνω από 17 εκατ. εμβόλια παγκοσμίως με αυτό το εμβόλιο και έχουν βρεθεί περίπου 37 περιστατικά» σημείωσε, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο υπουργός Υγείας. «Δεν αναστέλλονται εμβολιασμοί εμβολιαζόμαστε με όλα τα εγκεκριμένα εμβόλια από τον ΕΜΑ μέχρι να πει κάτι άλλο. Συνιστώ ψυχραιμία, προσοχή» τόνισε.

«Από την αρχή της διαδικασίας των εμβολιασμών και των εμβολίων μέχρι και σήμερα εμπιστευόμαστε έναν θεσμό. Έναν πολύ σοβαρό οργανισμό, έναν σημαντικό οργανισμό, τον EMA. Αυτός έχει δώσει όλες τις αδειοδοτήσεις για όλα τα εμβόλια που χορηγούν οι ευρωπαϊκές χώρες. Ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες του ΕΜΑ. Ο ΕΜΑ πουθενά μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει σχετική τέτοια οδηγία, αντιθέτως, και χθες (Δευτέρα) βράδυ σε ανακοίνωσή του μίλησε υπέρ του οφέλους του εμβολιασμού» ξεκαθάρισε. «Παρακολουθούμε στενά το θέμα. Είναι ένα επιστημονικό θέμα και ένα πολιτικό θέμα» δήλωσε.

Όπως ανέφερε ο Βασίλης Κικίλιας, «ο ΕΟΦ, Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, ο ΠΟΥ ο ΕΜΑ είναι υποχρεωμένοι να συνεδριάζουν συνέχεια να συνεκτιμούν και να δίνουν αποφάσεις. Δεν έχει απορριφθεί το εμβόλιο από τις 11 περίπου χώρες διευκρίνισε, ενώ υπάρχουν υπερπολλαπλάσιες χώρες που συνεχίζουν να εμβολιάζουν».

«Δηλαδή αν αύριο δυο ή περισσότερες χώρες στον πλανήτη δώσουν μονομερώς έγκριση σε ένα εμβόλιο χωρίς την έγκριση του ΕΜΑ εμείς θα το κάνουμε;» διερωτήθηκε ο υπουργός.

«Λειτουργούμε στο κόκκινο στην Αττική» δήλωσε ακόμα ο κ. Κικίλιας όσον αφορά την πίεση στο ΕΣΥ λόγω της πανδημίας, προσθέτοντας ότι στον κυβερνητικό σχεδιασμό βρίσκεται περαιτέρω εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα, ακόμα και συνεφημέρευση με θεραπευτήρια του ιδιωτικού τομέα, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην ιστορία του ΕΣΥ.

Ωστόσο, σήμερα συνεδριάζει για το θέμα του εμβολίου και της συσχέτισής του με θρομβοεμβολικά επεισόδια η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, μια συνεδρίαση που είχε προγραμματιστεί από την περασμένη εβδομάδα, αλλά στο επίκεντρο θα βρεθεί και το θέμα του εμβολίου της AstraZeneca, με φόντο τις εξελίξεις στην Ευρώπη με το συγκεκριμένο εμβόλιο και τις έκτακτες συνεδριάσεις που πραγματοποιούνται στον ΕΜΑ.

Πάντως, ο Επιδημιολόγος και Μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ανέφερε πως θα εισηγηθεί την αναστολή για λίγες ημέρες στην χορήγηση του εμβολίου.

Ξανθός: Απαιτούνται πειστικές απαντήσεις για το εμβόλιο



Ο Τομεάρχη ςΥγείας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Ανδρέας Ξανθός, σε δήλωσή του για το εμβόλιο AstraZeneca αναφέρει:



«H ανησυχία της κοινής γνώμης είναι εύλογη μετά το «ντόμινο» αποφάσεων από πολλές ευρωπαϊκές χώρες για αναστολή των εμβολιασμών με το εμβόλιο της Astra-Zeneca. Τα αγωνιώδη ερωτήματα των πολιτών που πρόκειται να εμβολιαστούν τις επόμενες μέρες απαιτούν πειστικές απαντήσεις από τους αρμόδιους επιστημονικούς και κρατικούς φορείς (Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, ΕΟΦ, ΕΟΔΥ), αλλά κυρίως από το Υπουργείο Υγείας και την κυβέρνηση . Δυστυχώς η Ευρώπη και οι θεσμοί της δεν φρόντισαν έγκαιρα για μια κοινή στάση των κρατών-μελών και «πυροδότησαν» την αυτονόμηση των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Οι καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις στη χώρα μας ότι όλα εξελίσσονται κανονικά και οι εκκλήσεις για ψυχραιμία δεν πείθουν και υπονομεύουν το αναγκαίο κλίμα εμπιστοσύνης στην κοινωνία για την ασφάλεια του συγκεκριμένου εμβολίου. Είναι κρίσιμης σημασίας για τη συνολική αξιοπιστία του εμβολιαστικού εγχειρήματος η άμεση και υπεύθυνη ενημέρωση των κομμάτων, των υγειονομικών και της κοινής γνώμης για τα δεδομένα που υπάρχουν, για την τοποθέτηση των ευρωπαϊκών επιστημονικών οργανισμών ( ΕΜΑ , ECDC) καθώς και για την τακτική που προτίθεται να ακολουθήσει η χώρα στο χειρισμό του προβλήματος. Για άλλη μια φορά αναδεικνύεται η αξία της διαφάνειας, της επιστημονικής τεκμηρίωσης και της διασφάλισης κοινωνικών και πολιτικών συναινέσεων στην αποτελεσματική διαχείριση μιας σοβαρής κρίσης Δημόσιας Υγείας».