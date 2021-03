Καιρός

Λιγνάδης: Νέα δίωξη για βιασμό σε βάρος του σκηνοθέτη

Σοκκάρουν οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες της νέας μήνυσης που κατατέθηκε σε βάρος του προφυλακισμένου Δημήτρη Λιγνάδη.

Μία ακόμη κατηγορία για βιασμό απαγγέλθηκε από τις εισαγγελικές Αρχές σε βάρος τού προσωρινά κρατούμενου στις φυλακές της Τρίπολης σκηνοθέτη και ηθοποιού Δημήτρη Λιγνάδη, μετά το πέρας έρευνας που διενεργήθηκε με αφορμή τρίτη μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του.

Η μήνυση, που κατατέθηκε στην Εισαγγελία, περίπου μία εβδομάδα αφού είχε κριθεί προφυλακιστέος ο σκηνοθέτης για δύο πράξεις βιασμού κατά ανηλίκων, αφορά βιασμό ενήλικου το 2018. Οι ισχυρισμοί του μηνυτή τέθηκαν υπό διερεύνηση από τους εισαγγελικούς λειτουργούς, οι οποίοι έλαβαν εξηγήσεις από τον σκηνοθέτη στις φυλακές που κρατείται. Με την ολοκλήρωση της έρευνας, ο προσωρινά κρατούμενος καλλιτέχνης βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με νέα κατηγορία μετά την άσκηση νέας ποινικής δίωξης.

Ο μηνυτής φέρεται να ισχυρίζεται πως γνωρίστηκε με τον κατηγορούμενο στο Μεταξουργείο κοντά στο σπίτι του καλλιτέχνη, όπου και πήγαν και κακοποιήθηκε σεξουαλικά κατά την δεύτερη επίσκεψη του στον επίμαχο χώρο. Σύμφωνα με τον μηνυτή, ο κατηγορούμενος του είχε δείξει πορνογραφικό υλικό στον υπολογιστή του και του είχε προσφέρει αλκοόλ και ναρκωτικά. Ο καταγγελλόμενος βιασμός έγινε μέσα στο διαμέρισμα του σκηνοθέτη, το οποίο περιγράφεται λεπτομερώς στη μήνυση και ενόσω ο καταγγέλλων, όπως ισχυρίζεται, είχε χάσει τις αισθήσεις του.

Από την πλευρά του, ο καλλιτέχνης φέρεται να υποστηρίζει πως όσα ισχυρίζεται σε βάρος του ο μηνυτής είναι ψευδή και πως όλη η καταγγελλόμενη υπόθεση κατασκευάστηκε από τον δικηγόρο που εκπροσωπεί τον καταγγέλλοντα. Υποστηρίζει, επίσης, ο κατηγορούμενος πως δεν γνωρίζει καν τον μηνυτή και ζητά να εξεταστεί κατ' αντιπαράσταση μαζί του, ώστε να αποδειχθεί η αλήθεια.

Η νέα δικογραφία σε βάρος του Δημήτρη Λιγνάδη θα διαβιβαστεί στην 19η Τακτική Ανακρίτρια που χειρίζεται ήδη τις άλλες δύο υποθέσεις η οποία θα καλέσει σε απολογία τον καλλιτέχνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δικαστική λειτουργός αξιολογεί και μία ακόμη καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση που έγινε ενώπιον της σε βάρος του κατηγορούμενου.

