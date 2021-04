Αθλητικά

Τσέλσι-Γουεστ Μπρομ: Ταπεινωτική ήττα για τους Λονδρέζους

Οι φιλοξενούμενοι, από τα φαβορί για υποβιβασμό, συνέτριψαν τους “μπλε” του Λονδίνου.

Η Γουέστ Μπρομ, που θεωρείται ένα από τα φαβορί για υποβιβασμό, έκανε τη μεγάλη έκπληξη σήμερα στο Λονδίνο, επικρατώντας της Τσέλσι με το εντυπωσιακό 5-2, στο πλαίσιο της 30ής αγωνιστικής της Premier League.

Οι “μπλε” πλήρωσαν, εκτός από τη μέτρια εμφάνιση τους, και τη γρήγορη αποβολή του Τιάγκο Σίλβα, ο οποίος άφησε την ομάδα του με δέκα παίκτες από το 29ο λεπτό.

Η Τσέλσι προηγήθηκε στο 27' με τον Κρίστιαν Πούλισικ, αλλά στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν το αριθμητικό πλεονέκτημα και ανέτρεψαν το σκορ με δύο γκολ του Ματέους Περέιρα, μέσα σε δύο λεπτά, στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, και ολοκλήρωσαν τη μεγάλη επιτυχία με τα γκολ του Ρόμπινσον (63', 90'+) και Ντιανιέ (68').

Το μόνο που κατάφερε η Τσέλσι ήταν να μειώσει το σκορ με τον Μάουντ στ 71ο λεπτό. Με την ήττα αυτή η Τσέλσι έχασε έδαφος στη διεκδίκηση της τέταρτης θέσης και τη συμμετοχής στο Champions League.

