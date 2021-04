Κοινωνία

Κορονοϊός: Τετραμελής οικογένεια δίνει μάχη με την COVID-19 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκινεί η ιστορία μιας οικογένειας από τα Χανιά, καθώς όλα τα μέλη της νοσηλεύονται με κορονοϊό. Τα παιδιά συνεχίζουν την τηλεκπαίδευση από το νοσοκομείο.