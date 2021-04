Αθλητικά

Ο Άρης “σφράγισε” την παραμονή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Άρης σταμάτησε το αρνητικό σερί των 4 συνεχών ηττών που μέτρησε εσχάτως στο πρωτάθλημα.

Το ήθελε περισσότερο, απλοποίησε τα πράγματα από την αρχή και με κορυφαίους τους Ομηρο Νετζήπογλου, Μίλαν Μιλόσεβιτς, ο Αρης επιβλήθηκε σήμερα στο Αλεξάνδρειο, για την 21η αγωνιστική της Basket League, επί του Ιωνικού με 74-62. Νίκη με την οποία σταμάτησε το αρνητικό σερί των 4 συνεχών ηττών που μέτρησε εσχάτως στο πρωτάθλημα ( ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Προμηθέα , Κολοσσό Ρόδου) και εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή του στην κατηγορία. Στη διάρκεια του ματς, μάλιστα, έχασε με διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο τον Γιάννη Κουζέλογλου, ενώ λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ έμεινε εκτός αποστολής, εξαιτίας ενοχλήσεων στη μέση, ο Κουίντον Ντεκόζι.

Ο Ομηρος Νετζήπογλου, ο οποίος στις αρχές Απριλίου υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό του με τους Θεσσαλονικείς, τελείωσε το παιχνίδι με 22 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα. Ο έτερος πρωταγωνιστής του Αρη στον αγώνα, Μίλαν Μιλόσεβιτς είχε 18 πόντους, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο.

Πάλεψαν περισσότερο τον Ιωνικό οι Τζέρεμι Χόλογουελ (17π., 10 ριμπ., 5 κλ.), Βασίλης Τολιόπουλος (17π., 3 ασ. 1 κλ).

Με τη... σφραγίδα του Νετζήπογλου ο Αρης επέβαλλε το ρυθμό του στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και προηγήθηκε με +7 (11-4) στο 4’. Απόσταση που είχε και στο 6’ (18-11), χρονικό σημείο που αποτέλεσε την αρχή για να κάνει ο Ιωνικός την αντεπίθεσή του, με βασικό εκφραστή τον Τολιόπουλο και με επιμέρους 13-7 να πλησιάσει στο μισό καλάθι στο 12’ (25-24).

Ο Μιλόσεβιτς διατήρησε το προβάδισμα των κίτρινων» (18’ 32-26), το οποίο με τον Νετζήπογλου να «ζωγραφίζει» εκ νέου στο παρκέ και τον Τσάλμερς να πετυχαίνει τους πρώτους του πόντους στο ματς, με τρίποντο, ανέβηκε στο +11 στο 25’ (52-41).

Ο Άρης συνέχισε να έχει διψήφια διαφορά στο σκορ στο 33’ (63-53), την οποία πήγε στο +14 στο 37’ (70-56) και «καθάρισε» ουσιαστικά με τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 34-32, 61-53, 74-62

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΡΗΣ (Σάββας Καμπερίδης): Κουζέλογλου 4, Τσάλμερς 6 (2), Νετζήπογλου 22 (2), Ντραγκίτσεβιτς 12, Λιτλ 2, Σλαφτσάκης, Φλιώνης 8, Μιλόσεβιτς 18 (1), Χαριτόπουλος 2, Πετανίδης, Καλαϊτζίδης, Γεωργάκης

ΙΩΝΙΚΟΣ (Βαγγέλης Αγγέλου): Πετρόπουλος 2, Μαυροκεφαλίδης 9, Χόλογουελ 17 (3), Μουχαϊμίν 4 , Τολιόπουλος 17 (2), Πρίτζετ, Χατζηκυριάκος, Γιώτης, Χουγκάζ 7 (1), Χόλιφιλντ 6

Ειδήσεις σήμερα:

Σε φαρμακείο με την κόρη του ο Μητσοτάκης για την προμήθεια self test (εικόνες)

Lockdown - Πάτρα: Εκατοντάδες άτομα σε πλατεία χωρίς μάσκες και αποστάσεις

Ο Βασίλης Κικίλιας προσφέρει βοήθεια σε τραυματίες τροχαίου (εικόνες)