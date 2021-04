Πολιτική

Πελώνη για κορονοϊό: είμαστε στην τελευταία και πιο ευαίσθητη φάση του “πολέμου”

Όπως είπε η κυβερνητική εκπρόσωπος, έρχεται νομοθετική ρύθμιση, με την οποία θα επιτρέπονται οι εμβολιασμοί σε «ιδιωτικά πολυιατρεία, διαγνωστικά εργαστήρια, κλινικές και θεραπευτήρια».

«Η χώρα μας διανύει την τελευταία και την πιο ευαίσθητη φάση του πολέμου με τον κορονοϊό», τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη ξεκινώντας την εξ αποστάσεως ενημέρωση των πολιτικών συντακτών αναφερόμενη στον «οδικό χάρτη» επανεκκίνησης οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων.

«Η πανδημία δείχνει να σταθεροποιείται και ο δείκτης θετικότητας υποχωρεί αλλά το ιϊκό φορτίο παραμένει ακόμα σε πολλές περιοχές, όπως στην Αττική και στις μεγάλες πόλεις, ιδιαίτερα υψηλό. Γι’ αυτό ακριβώς η κυβέρνηση αποφάσισε να μην επιτραπούν κατά το Πάσχα υπερτοπικές μετακινήσεις. Διότι η μαζική μετακίνηση ενέχει τον κίνδυνο διασποράς του ιού παντού και οι νοσηλείες στην περιφέρεια είναι πιο δύσκολες απ' ό,τι στα αστικά κέντρα», τόνισε.

«Στόχος μας -όπως τόνισε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης- είναι ένα ασφαλές Πάσχα κι ένα ελεύθερο καλοκαίρι. Με αυτό το γνώμονα μπροστά στην ανάγκη για ορατότητα και προοπτική η κυβέρνηση έχει χαράξει, με την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε νέα έξαρση, έναν οδικό χάρτη για το επόμενο διάστημα με τρεις βασικούς σταθμούς», είπε ειδικότερα η κυρία Πελώνη.

Αναλυτικότερα η κυβερνητική εκπρόσωπος επεσήμανε, «Πρώτος σταθμός: τη Δευτέρα 3 Μαΐου επαναλειτουργεί η εστίαση, εστιατόρια και καφετέριες σε εξωτερικούς χώρους με υποχρεωτικά self test στους εργαζόμενους, αποστάσεις στα τραπεζοκαθίσματα, αυστηρή τήρηση των μέτρων υγιεινής αλλά και διεύρυνση του ωραρίου κυκλοφορίας έως τις 11 το βράδυ.

Δεύτερος σταθμός: τη Δευτέρα 10 Μαΐου επαναλειτουργούν νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία και γυμνάσια με τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για τα λύκεια. Δηλαδή με αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους για μαθητές, εκπαιδευτικούς και διοικητικό προσωπικό αλλά και αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας.

Τρίτος σταθμός: Το Σάββατο 15 Μαΐου ανοίγει ο Τουρισμός. Με προδιαγραφές τόσο για επισκέπτες που έχουν εμβολιαστεί, όσο και για εκείνους που θα ταξιδεύουν με αρνητικό PCR test. Την ίδια ημέρα απελευθερώνονται και οι υπερτοπικές μετακινήσεις».

Τι θα ισχύει για τις εκκλησίες τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα

Στη συνέχεια, σε ό, τι αφορά τη λειτουργία των εκκλησιών, η κυρία Πελώνη είπε αναλυτικά, «τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα, θα συνεχίσει να ισχύει η αναλογία του ενός ατόμου ανά 25 τετραγωνικά μέτρα εντός των ναών, ενώ στους εξωτερικούς χώρους η αναλογία είναι ένα άτομο ανά 10 τετραγωνικά μέτρα.

Για τους πιστούς είναι υποχρεωτική η χρήση διπλής μάσκας, ενώ για τους ιερείς, τους νεωκόρους, τους ιεροψάλτες και το λοιπό προσωπικό, που θα βρίσκεται εντός του ναού, θα είναι υποχρεωτική η διενέργεια self test.

Η περιφορά του Επιταφίου θα γίνει μόνο στον προαύλιο χώρο των ναών, χωρίς να ακολουθεί πομπή πιστών, ενώ το προσκύνημα θα γίνει εκτός του ναού.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας τη Μεγάλη Εβδομάδα αρχίζει από τις 10 το βράδυ, ενώ από τη Δευτέρα του Πάσχα από τις 11 το βράδυ.

Την Κυριακή του Πάσχα, θα υπάρχει δυνατότητα συγκέντρωσης δύο οικογενειών έως 9 άτομα, ενώ εάν πρόκειται για υπαίθριο χώρο 2 ευρύτερες οικογένειες έως 12 άτομα».

Εμβολιασμοί

Αναφορικά με τους εμβολιασμούς, η κυβερνητική εκπρόσωπος επεσήμανε πως «συνεχίζουμε την πορεία για την έξοδο από το τούνελ της πανδημίας, έχοντας ως συμμάχους, τη βελτίωση του καιρού, την αξιοποίηση των αυτοδιαγνωστικών τεστ και την αυξανόμενη εμβολιαστική κάλυψη.

Είναι σημαντικό -όπως τόνισε για άλλη μια φορά χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης- ότι τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά και χτίζουν τείχος ανοσίας. Οι περισσότεροι διασωληνωμένοι είναι συμπολίτες μας που δεν εμβολιάστηκαν. Γι' αυτό όσοι βρίσκονται στις ομάδες προτεραιοποίησης -και ειδικότερα οι ευπαθείς και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία- ας σπεύσουν στα εμβολιαστικά κέντρα. Είναι τραγικό άνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους, ενώ με το εμβόλιο θα είχαν σωθεί.

Όπως ήδη διαπιστώνεται από τους συμπολίτες μας που έχουν εμβολιαστεί, η επιχείρηση ‘Ελευθερία' εξελίσσεται με τρόπο υποδειγματικό. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πάνω από 2.650.000 εμβολιασμοί και περισσότεροι από 1.875.000 συμπολίτες μας έχουν εμβολιαστεί τουλάχιστον με μια δόση, ποσοστό 17,8%».

Η κυρία Πελώνη στη συνέχεια επεσήμανε ότι:

Χθες άνοιξε η πλατφόρμα των ραντεβού για την ηλικιακή ομάδα 55-59 και τους εκπαιδευτικούς.

Από το Σάββατο 24 Απριλίου θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι συμπολίτες μας ηλικίας 50-54 ετών.

Από την Μεγάλη Τρίτη θα ανοίξει η πλατφόρμα των ραντεβού για τις ηλικίες 30-39 ετών με το εμβόλιο της AstraZeneca.

«Τις επόμενες μέρες θα ανοίξουν τα ραντεβού και για άλλες ηλικιακές ομάδες. Κατόπιν συνεννόησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, εμβολιασμοί θα γίνουν και τη Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο και τη Δευτέρα του Πάσχα. Την Κυριακή του Πάσχα δεν θα πραγματοποιηθούν εμβολιασμοί για να κάνουν Πάσχα και οι υγειονομικοί μας. Καταλαβαίνουμε την κούραση και την τιτάνια προσπάθεια τους, όμως καμία μέρα δεν πρέπει να πάει χαμένη.

Για την ακόμα μεγαλύτερη επίσπευση των εμβολιασμών το επόμενο διάστημα θα επεκταθεί το ωράριο εμβολιασμού μέχρι τις 10 το βράδυ, ενώ ανάλογα με τις παραλαβές εμβολίων θα ξεκινήσει και η επταήμερη λειτουργία των εμβολιαστικών κέντρων», είπε η κυβερνητική εκπρόσωπος.

Υπογράμμισε στο σημείο αυτό πως «επιπλέον, με νομοθετική διάταξη που θα έρθει στη Βουλή τις επόμενες μέρες θα δοθεί η δυνατότητα να πραγματοποιούνται εμβολιασμοί και από ιδιωτικά πολυιατρεία, διαγνωστικά εργαστήρια, κλινικές και θεραπευτήρια.

Εκτιμάται ότι η δυναμικότητα του συστήματος θα ξεπεράσει τον Μάιο τα 2,5 εκατομμύρια εμβολιασμούς και τον Ιούνιο τα 4 εκατομμύρια. Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός για την επιπλέον προμήθεια self test ματαιώθηκε χθες λόγω ζητημάτων που προέκυψαν αναφορικά με την έγκαιρη και προσήκουσα παράδοση, σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες που προέκυψαν από τη χθεσινή εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

Η κυβέρνηση προχωρά σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση επαρκούς ποσότητας το αμέσως επόμενο διάστημα με σημαντικό δημοσιονομικό όφελος», είπε χαρακτηριστικά η κυρία Πελώνη.

Πακέτο φοροελαφρύνσεων

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική της τοποθέτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, η κυβερνητική εκπρόσωπος αναφέρθηκε στις φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας που είχε νωρίτερα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός

Όπως είπε η κυρία Πελώνη, «καθώς η χώρα προχωρά στη μετά-κορονοϊό εποχή, η κυβέρνηση -όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης- θεσπίζει 5 νέα μέτρα με τα οποία παρέχεται πρόσθετη, σημαντική στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Πρόκειται για μέτρα που ανταποκρίνονται στη σταθερή βούληση της κυβέρνησης για μείωση της φορολογίας, θα παράσχουν ρευστότητα στην οικονομία και θα αυξήσουν σημαντικά τις προοπτικές μιας δυναμικής ανάκαμψης, αλλά και προσέλκυσης επενδύσεων.

Συγκεκριμένα:

1ο. Μειώνεται από φέτος, σε μόνιμη βάση, για όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, η προκαταβολή φόρου από το 100% στο 55%. Έτσι, ανατρέπονται οι αυξήσεις της προκαταβολής φόρου που επιβλήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση.

2ο. Μειώνεται, σε μόνιμη βάση, για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες η προκαταβολή φόρου από το 100% στο 80% από το 2022. Ειδικά για φέτος, η μείωση θα είναι στο 70%.

3ο.Μειώνεται, σε μόνιμη βάση, από το 2022 (φορολογικό έτος 2021) ο συντελεστής φόρου όλων των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, από το 24% στο 22%, έναντι 28% που παρέλαβε η κυβέρνηση από την προηγούμενη.

4ο. Επεκτείνεται η μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα και το 2022.

5ο. Επεκτείνεται η αναστολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα και το 2022».

Και έκλεισε επισημαίνοντας πως «χθες ψηφίστηκε από τη Βουλή -και είναι πλέον νόμος του Κράτους- ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κρατικής αρωγής, στις περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

Στον ίδιο νόμο εντάχθηκαν ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις που ανάμεσα στ' άλλα αφορούν:

Τη δυνατότητα καταβολής του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2020, σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Την παροχή έκπτωσης 3% για τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση μέχρι τις 28 Ιουλίου και ο οφειλόμενος φόρος καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τις 30 Ιουλίου.

Τη δυνατότητα εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης φυσικών και νομικών προσώπων μέχρι τις 27 Αυγούστου, με την καταβολή των δύο πρώτων μηνιαίων δόσεων.

Την άρση της φορολόγησης βάσει αντικειμενικών κριτηρίων διαβίωσης για όσους έχουν πληγεί από την πανδημία, εφόσον σε ένα από τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη δεν υπήρξε εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας.

Την μη επιβολή, στους πληττόμενους υπόχρεους και στους φορολογούμενους άνω των 60 ετών, της προσαύξησης φόρου που προκύπτει εάν το δηλωθέν ποσό με ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι μικρότερο του 30% του πραγματικού εισοδήματος».

