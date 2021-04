Αθλητικά

ΝΒΑ: ο Αντετοκούνμπο οδήγησε σε νίκη τα «ελάφια» κόντρα στους Σίξερς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Μιλγουόκι «ψαλίδισε» τη διαφορά από Φιλαδέλφεια και Μπρούκλιν που προηγούνται στην Ανατολική περιφέρεια.

Σπουδαία νίκη σημείωσαν οι Μπακς, που επικράτησαν σχετικά εύκολα της Φιλαδέλφεια στο Μιλγουόκι με 124-117 και απέκτησαν το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας στο τέλος της κανονικής περιόδου. Με τη νίκη τους τα «ελάφια» ανέβηκαν στο 36-22 και παραμένουν στην τρίτη θέση της Ανατολικής περιφέρειας, πίσω από Φιλαδέλφεια και Μπρούκλιν που έχουν ρεκόρ 39-20.

Κορυφαίος των νικητών ήταν και πάλι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους (7/13 διποντα, 1/2 τρίποντα, 10/18 βολές), 16 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 35 λεπτά συμμετοχής. Άξιοι συμπαραστάτες του οι Κρις Μίντλετον με 24 πόντους και Μπόμπι Πόρτις με 23 πόντους (4/6 δίποντα, 5/5 τρίποντα). Σε ότι αφορά στον Θανάση Αντετοκούνμπο, αγωνίστηκε ένα λεπτό και είχε ένα λάθος.

Για τους Σίξερς ο Τζοέλ Εμπίιντ σημείωσε 24 πόντους, ο Σέικ Μίλτον είχε 20 πόντους και ο Τομπάιας Χάρις πρόσθεσε άλλους 18 πόντους.

Επόμενος αγώνας για το Μιλγουόκι είναι το βράδυ του Σαββάτου και πάλι με τους Σίξερς (22:30), πριν ταξιδέψουν στην Ατλάντα (ξημερώματα Δευτέρας στις 02:30), στη Σάρλοτ (ξημερώματα Τετάρτης στις 02:00), στο Χιούστον (ξημερώματα Παρασκευής στις 03:00) και κλείσουν τον Απρίλιο στο Σικάγο (ξημερώματα Σαββάτου στις 04:00).

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Ινδία: νέο παγκόσμιο ρεκόρ στον ημερήσιο αριθμό κρουσμάτων

Δερμιτζάκης για κορονοϊό στον ΑΝΤ1: σε ποιο ποσοστό έχει φτάσει η ανοσία στην Ελλάδα (βίντεο)

“The 2Night Show” - Ιωάννα Μπέλλα: το Ντουμπάι, η επιστροφή και η συγγένεια με Λεκάκη και Καραμίχο (βίντεο)