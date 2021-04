Υγεία - Περιβάλλον

Sputnik V: Ο Πάνος Καμμένος εμβολιάστηκε στη Σερβία (εικόνες)

Ο Πάνος Καμμένος εμβολιάστηκε κατά του κορονοϊού στη Σερβία και με το ρωσικό Sputnik. Η ανάρτηση του στο twitter.

Στη Σερβία με το ρωσικό εμβόλιο Sputnik-V εμβολιάστηκε ο Πάνος Καμμένος.

Οπως αναφέρει ο πρώην υπουργός Άμυνας, με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο twitter η οποία συνοδεύεται και από τη σχετική φωτογραφία:

«Ευχαριστώ τους αδελφούς Σέρβους που μαζί με εκατοντάδες χιλιάδες αλλοδαπούς μου έδωσαν την ευκαιρία να πάρω πίσω την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ μου. Εδώ η ζωή γύρισε πίσω, όλα ανοιχτά, όλοι εμβολιασμένοι και οι νέοι τώρα και οι ξένοι και σε 10 μέρες παράγουν το Sputnik, ενώ εμείς ΜΜΕ τρομοκρατίας».

Η ανάρτηση του Πάνου Καμμένου