Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ξεπέρασαν το ένα δισεκατομμύριο οι εμβολιασμοί σε όλο τον κόσμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα συμβολικής σημασίας ορόσημο ξεπέρασε χθες η παγκόσμια προσπάθεια κατά του κορονοϊου, «σπάζοντας» το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου δόσεων εμβολίων σε όλο τον κόσμο.

Ένα ορόσημο αχτίδας φωτός και ένα νέο αρνητικό ρεκόρ: Με το παγκόσμιο πρόγραμμα εμβολιασμών να επιταχύνεται, ξεπερνώντας χθες το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου δόσεων εμβολίων κατά της Covid-19 που έχουν χορηγηθεί παγκοσμίως, σχεδόν 900.000 νέα κρούσματα του κορονοϊού καταγράφηκαν μέσα σε μόνο μια μέρα σε όλον τον κόσμο, αριθμός που αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ από την έναρξη της πανδημίας.

Σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημες πηγές, μέχρι τις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας), τουλάχιστον 1.002.938.540 – δόσεις εμβολίων κατά της Covid-19 έχουν χορηγηθεί σε 207 χώρες ή εδάφη.

Περισσότεροι από τους μισούς μεταξύ αυτών (58%) έχουν γίνει σε τρεις χώρες: τις ΗΠΑ (225,6 εκατομμύρια), την Κίνα (216,1 εκατομμύρια) και την Ινδία (138,4 εκατομμύρια).

Ωστόσο, κατ’ αναλογία πληθυσμού, το Ισραήλ έρχεται πρώτο, με σχεδόν έξι στους δέκα Ισραηλινούς να έχουν ήδη εμβολιαστεί πλήρως.

Στις ΗΠΑ, η εκστρατεία ανοσοποίησης αρχίζει να αποδίδει καρπούς. Η επανέναρξη της χρήσης του εμβολίου της Johnson&Johnson, που εγκρίθηκε την Παρασκευή από τις υγειονομικές αρχές, θα ωθήσει τον εμβολιασμό των ευάλωτων ομάδων.

Πρόοδος καταγράφεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου έχουν χορηγηθεί 128 εκατομμύρια δόσεις στο 21% του πληθυσμού.

Την ίδια στιγμή ωστόσο, ο αριθμός των κρουσμάτων σε όλο τον κόσμο κατέρριψε νέο αρνητικό ρεκόρ χθες με σχεδόν 900.000 νέα κρούσματα του κορονοϊού να καταγράφονται σε ένα εικοσιτετράωρο, κυρίως λόγω της εκρηκτικής αύξησης των μολύνσεων στην Ινδία.

Περισσότερο από το ένα τρίτο των νέων μολύνσεων, περίπου 340.000, καταγράφηκαν στην επικράτεια της Ινδίας, όπου σχεδόν 1 εκατομμύριο κρούσματα έχουν εντοπιστεί τις τελευταίες τρεις ημέρες.

Αρκετές χώρες έχουν κλείσει τα σύνορά τους με την Ινδία, με την ινδική παραλλαγή του ιού που έχει εντοπιστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Βέλγιο και χθες στην Ελβετία να προκαλούν ανησυχίες και στην Ευρώπη.

Η Covid-19 έχει σκοτώσει τουλάχιστον 3.088.103 ανθρώπους, ενώ πάνω από 145 εκατομμύρια έχουν μολυνθεί μετά τον πρώτο εντοπισμό του κορονοϊού στα τέλη Δεκεμβρίου του 2019 στην Κίνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιράκ - Φωτιά σε νοσοκομείο με δεκάδες νεκρούς

Κορονοϊός: Πού θα κάνει δωρεάν τεστ ο ΕΟΔΥ την Κυριακή των Βαΐων

Μαυρακάκης για γηροκομείο στα Χανιά: έκαναν “φυτά” τους ηλικιωμένους - Είχαν ένα γραφείο τελετών για τους χτυπημένους