Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Όλα... μηδέν στην Τούμπα

Το ματς στην Τούμπα έληξε ισόπαλο χωρίς τέρματα με τους γηπεδούχους να είναι οι κερδισμένοι της αναμέτρησης.

Αν και ένα παιχνίδι με δύο καθαρά τεχνικές ομάδες, όπως ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, προσφερόταν για καλό θέαμα και ανεβασμένη ποιότητα, εν τούτοις για λίγα μόνο διαστήματα του ντέρμπι έγινε ποιοτικό παιχνίδι με ελάχιστες συγκινήσεις και αξιόλογες φάσεις που καταχωρήθηκαν στο τέλος της αναμέτρησης. Οι δυο ομάδες «άσφαιρες» έπαιξαν χωρίς ουσία στο παιχνίδι τους και αν για τον Παναθηναϊκό η ισοπαλία θα μπορούσε να θεωρηθεί... θετικό αποτέλεσμα, για τον ΠΑΟΚ το τελικό 0-0 και η απώλεια δύο βαθμών ασφαλώς δεν ήταν κολακευτικό αποτέλεσμα, μετά τις δυο νίκες στα ντέρμπι με Ολυμπιακό και Άρη. Είναι χαρακτηριστικό πως αυτό το μηδέν ενεργητικό του ΠΑΟΚ στο σημερινό ματς ήταν το δεύτερο φετινό χωρίς γκολ σε όλες τις διοργανώσεις μετά το 0-0 με την Γρανάδα για τους Ομίλους του Europa League. Η πρώτη τελική στο παιχνίδι ήρθε στο 7' για τον ΠΑΟΚ με δυνατό σουτ του Τζόλη που δεν δυσκόλεψε τον Διούδη. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε με υπομονή να κυκλοφορήσει την μπάλα, αλλά ο ΠΑΟΚ είχε σαφή υπεροχή. Στο 13', ο «Δικέφαλος» είχε την δεύτερη τελική με τον Σφιντέρσκι που μετά τον επιθετικό ελιγμό του και το τελικό σουτ, έδωσε την ευκαιρία στον Διούδη για να μπλοκάρει. Οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν κάτι να χάσουν στο παιχνίδι και απ' αρχής παρατάχθηκαν με επιθετική διάθεση. Το τρίτο σουτ για τον ΠΑΟΚ ήρθε στο 25' με τον Ελ Καντουρί, με την ίδια, όμως κατάληξη όπως και τα δυο προηγούμενα. Από τα μισά του ημιχρόνου, η ποιότητα του παιχνιδιού άρχισε να πέφτει με τους ποδοσφαιριστές να δείχνουν επαναπαυμένοι στο «λευκό» αποτέλεσμα. Στην επανάληψη, ο Παναθηναϊκός μπήκε πιο ορεξάτος και πιο μαχητικός στο γήπεδο κερδίζοντας έδαφος και κατοχή. Αντίστροφα, ο ΠΑΟΚ έδειχνε «υπνωτισμένος» κι αυτό επιχείρησε να το διορθώσει ο Γκαρσία με την έγκαιρη είσοδο των Μουργκ, Σβαμπ μετά την είσοδο του Κρμέντσικ στην ανάπαυλα. Ούτε, όμως και οι κινήσεις έφεραν αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να διατηρεί τον έλεγχο και στο 67', σουτ του Μαουρίσιο έφυγε άουτ. Οι γηπεδούχοι έδειχναν αποδιοργανωμένοι και εξουθενωμένοι σε αντίθεση με τους φιλοξενούμενους που πατούσαν καλύτερα στο γήπεδο, και διατηρούσαν τον έλεγχο, αφήνοντας στον ΠΑΟΚ μόνο την δυνατότητα αντεπιθέσων. Στο 79', ο Καμπετσής βρέθηκε σε θέση βολής, ο διαιτητής Γκεστράνιους σφύριξε φάουλ σε βάρος του ΠΑΟΚ διακόπτωντας το πλεονέκτημα των φιλοξενούμενων, ο παίκτης του Παναθηναϊκού πάσαρε στον Μακέντα που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά το γκολ δεν μέτρησε, αφού ο Φινλανδός ρέφερι είχε διακόψει λίγο νωρίτερα, κακώς όμως, τη φάση πριν την ολοκλήρωση της, στερώντας από τον Παναθηναϊκό το ενδεχόμενο ενός γκολ. Στο 91', ο Κρμέντσικ έχασε την καλύτερη ευκαιρία για την ομάδα του, σουτάροντας ελάχιστα άουτ από πολύ πλεονεκτική θέση. O Τσέχος του ΠΑΟΚ διεκδίκησε πέναλτι στο 96' που δεν έδωσε ο Γκεστράνιους, ενώ στο ίδιο λεπτό, ο Πασχαλάκης έσωσε την εστία του σε σουτ του Καρλίτος, που από κοντά έχασε μεγάλη ευκαιρία για να δώσει το «τρίποντο» στην αθηναϊκή ομάδα. Το τελικό 0-0 μπορεί να κριθεί ως δίκαιο αποτέλεσμα με τον Παναθηναϊκό να έχει καλύτερη εικόνα αγωνιστικής αντίδρασης. Οι συνθέσεις των ομάδων: ΠΑΟΚ (Πάμπλο Γκαρσία): Πασχαλάκης, Βιεϊρίνια, Βαρέλα, Μιχαηλίδης, Λύρατζης (80' Ινγκασον), Μπάμπα, Αουγκούστο, Τσιγγάρας (55' Σβαμπ), Τζόλης (55' Μουργκ), Καντουρί (65' Λάμπρου) και Σφιντέρσκι (46' Κρμέντσικ). ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Λάζλο Μπόλονι): Διούδης, Χατζηθεοδωρίδης, Πούγγουρας, Βέλεθ, Μολό, Νιάς, Σανκαρέ (57΄Ενμπακοτό), Μαουρίσιο, Βιγιαφάνιες, Ιωαννίδης (69΄Καμπετσής) και Μακέντα (88' Καρλίτος). Eιδήσεις σήμερα:

