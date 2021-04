Πολιτική

Γεωργιάδης για εμβόλιο: ηθικά απαράδεκτος όποιος δεν εμβολιαστεί

Τι είπε για την κατάργηση των sms για τις μετακινήσεις, το άνοιγμα της Εστίασης και τον τουρισμό.

Το sms δεν έχει έρθει η ώρα να καταργηθεί στις μετακινήσεις αλλά θα μπορούσε να καταργηθεί τις επόμενες ημέρες αν επιταχυνθούν οι εμβολιασμοί, όπως σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

Αναφερόμενος στο ωράριο των εστιατορίων που θα κλείνουν στις 11, ο υπουργός εξήγησε ότι οι πολίτες πρέπει στις 23.00 να είναι σπίτι, ενώ οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων εξαιρούνται της απαγόρευσης αυτής.

Επεσήμανε πως η αγορά τις πρώτες μέρες κινήθηκε πολύ χαμηλά σε αντίθεση με το σαββατοκύριακο που πήγε καλύτερα γι’ αυτό και ένα από τα αιτήματα που έγιναν στην επιτροπή είναι να καταργηθεί το click inside αλλά δεν έχει γίνει ακόμα δεκτό. Ωστόσο, σημείωσε πως το sms δεν έχει έρθει η ώρα να καταργηθεί στις μετακινήσεις αλλά θα μπορούσε να καταργηθεί τις επόμενες ημέρες αν επιταχυνθούν οι εμβολιασμοί.

Υπογράμμισε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, πως όταν ανοίξει ο τουρισμός ο στόχος είναι να μην υπάρχει το SMS αλλά εξαρτάται και από τους εμβολιασμούς.

Τόνισε ιδιαιτέρως την ανάγκη εμβολιασμού και έκανε έκκληση στους πολίτες να προχωρήσουν σε αυτόν. Μόνη λύση για να γλιτώσουμε καραντίνες και sms είναι το εμβόλιο ανέφερε χαρακτηριστικά ενώ σημείωσε πως έχει συγχαρεί τον κ. Φίλη που είπε δημόσια ότι έκανε το εμβόλιο. Ανέφερε πως σέβεται το ατομικό δικαίωμα όσων αποφάσισαν να μην κάνουν το εμβόλιο αλλά η πράξη αυτή κρίνεται και πρόκειται για απόλυτα κοινωνική ανευθυνότητα. «Με την πράξη αυτή θέτεις σε κίνδυνο τους άλλους. Ηθικά απαράδεκτος όποιος δεν κάνει το εμβόλιο». Ωστόσο, υπογράμμισε πως ο εμβολιασμός δεν μπορεί να γίνει υποχρεωτικός.

Ερωτηθείς για το άνοιγμα των εμπορικών κέντρων εξήγησε ότι έπρεπε να ανοίξουν γιατί από την ώρα που είχε ανοίξει το υπόλοιπο λιανικό εμπόριο όσο ήταν κλειστά τα εμπορικά κέντρα και τα mall δημιουργείτο μεγάλος αθέμιτος ανταγωνισμός εντός του λιανικού εμπορίου. «Έπρεπε λοιπόν αυτός ο αθέμιτος ανταγωνισμός να λήξει».

Σχετικά με τους επιχειρηματίες της εστίασης που δεν έχουν πολύ χώρο εξωτερικά ανέφερε πως, όπως έγινε και πέρυσι, θα δοθεί κοινόχρηστος χώρος σε όσους έχουν πρόσβαση σε δρόμο να μπορούν να απλώσουν τα τραπεζοκαθίσματα σε μεγαλύτερο κομμάτι δημοσίου χώρου. Επιπλέον, αναφέρθηκε στα μέτρα οικονομικής στήριξης για την εστίαση.

Αναφορικά με τους γάμους και τα βαπτίσεις σημείωσε πως δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση. «Όσο η πανδημία πέφτει τα μέτρα αίρονται. Όσο κάνουμε εμβόλια θα έχουμε γάμους και βαπτίσεις», όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

