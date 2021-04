Αθλητικά

Euro 2020: η UEFA στο “στόχαστρο” του Μάρτιν

Λάβρος κατά των αποφάσεων της Ομοσπονδίας για τις επιλογές της, εμφανίστηκε ο Μίχολ Μάρτιν.

Πριν μερικές μέρες η εκτελεστική επιτροπή της UEFA έθεσε το Δουβλίνο εκτός των διοργανωτριών χωρών του Euro που θα λάβει χώρα το καλοκαίρι, καθώς η κυβέρνηση και η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιρλανδίας δεν μπόρεσαν να εγγυηθούν τη διεξαγωγή αγώνων με φιλάθλους στις εξέδρες.

Τη στάση αυτή, λοιπόν, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, να υποχρεώσει τις διοργανώτριες πόλεις να εγγυηθούν τη φιλοξενία θεατών στα γήπεδα ενόψει του Euro, παρά την ταχεία διασπορά του ιού COVID-19 και των μεταλλάξεών του, σχολίασε ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, Μίχολ Μάρτιν, κατά τη γνώμη του οποίου ο χειρισμός της κατάστασης από τη UEFA δεν είναι σωστός:

«Αν κρίνουμε από το τι συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, αναφορικά με τον Β117 (μεταλλαγμένη μορφή του COVID-19) και τις μεγάλες επιπτώσεις του στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το να υποχρεωθούν οι (διοργανώτριες) χώρες από τόσο νωρίς να εγγυηθούν την ύπαρξη φιλάθλων στα γήπεδα ήταν, κατά την άποψή μου, μία λανθασμένη επιλογή. Ποτέ δεν πίστεψα ότι πρόκειται για ρεαλιστική πρόταση».

Οι οι τρεις αγώνες για τη φάση των ομίλων της διοργάνωσης που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν στο Aviva Stadium του Δουβλίνο μεταφέρθηκαν στο Krestovsky Stadium της Αγίας Πετρούπολης, ενώ ο αγώνας για τη φάση των 16 μεταφέρθηκε στο στάδιο Wembley του Λονδίνου.

