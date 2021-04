Συνταγές

“Γειτονιές στο Πιάτο”: Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στον Νέο Κόσμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος πηγαίνει στον Νέο Κόσμο, μια ανάσα από το κέντρο και την τουριστική πλευρά της Αθήνας.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, με την εκπομπή «Γειτονιές στο Πιάτο», παίρνει τους δρόμους και αυτό το Σαββατοκύριακο!

Το Σάββατο 1 Μαΐου στις 14:45, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος πηγαίνει στον Νέο Κόσμο, μια ανάσα από το κέντρο και την τουριστική πλευρά της Αθήνας.

Πρώτη του στάση είναι ένα μέρος που μας μεταφέρει στην παιδική μας ηλικία, η λουκουμοποιία «Βομβύλα», ένα εργαστήριο λουκουμιών με 70 χρόνια ιστορία.

Επόμενη στάση, το «Φίτα». Ένα μαγαζί στον Νέο Κόσμο όπου το μενού φτιάχνεται καθημερινά αναλόγως την πρώτη ύλη και την εποχή.

Τέλος, επισκέπτεται την «Bella Napoli». Εδώ δεν υπάρχει πίτσα σπέσιαλ. Εδώ θα βρείτε μόνο την αυθεντική ναπολιτάνικη πίτσα.

Ο Δημήτρης στην κουζίνα του φτιάχνει δύο συνταγές: μια σούπα μανιταριών με μπλε τυρί και ένα ριζότο κοτόπουλο με μανιτάρια και τραγανό προσούτο.

#GeitoniesStoPiato