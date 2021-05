Κοινωνία

Δολοφονία στη Ζάκυνθο - Μαντάς στον ΑΝΤ1: Ο 54χρονος δεχόταν απειλές (βίντεο)

Αιχμές σε βάρος της Αστυνομίας άφησε ο δικηγόρος του δολοφονημένου επιχειρηματία.

Για τη μαφιόζικη εκτέλεση του επιχειρηματία στη Ζάκυνθο, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο δικηγόρος του θύματος, Θεόδωρος Μαντάς.

Επισημαίνοντας πως πριν από περίπου 11 μήνες, σε «συμβόλαιο θανάτου» έχασε τη ζωή της η σύζυγος του επιχειρηματία, αφήνοντας ορφανά δύο ανήλικα παιδιά, υπογράμμισε πως «οι έρευνες της Αστυνομίας δεν έφθασαν στο επίπεδο που επιθυμούσαμε».

Όπως είπε, κατόπιν ιδιωτικής έρευνας, συλλέχθηκαν στοιχεία τα οποία υποβλήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ζακύνθου από τον Δεκέμβριο του 2020. Ωστόσο, άφησε αιχμές για την αποτελεσματικότητα των αστυνομικών ερευνών, αναφέροντας πως δεν εξελίχθηκε με τους αναγκαίους ρυθμούς, κάτι που οδήγησε στη σημερινή τραγική κατάληξη.

Ο 54χρονος επιχειρηματίας είχε ενημερώσει την Αστυνομία ότι δέχεται απειλές για τη ζωή του, σημείωσε ο κ. Μαντάς.